Tutuklanan "Tosuncuk" cezaevine konuldu - Son Dakika

ÇİFTLİK Bank kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın , mahkemenin tutuklama kararının ardından adliyeden çıkarılarak, Maltepe Cezaevine götürüldü.

Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve Türkiye'ye getirilmesinin ardından ve 4 günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye çıkarılan Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı. Mahkemenin tutuklama kararının ardından saat 21.00'De adliyeden çıkarılan Aydın, Maltepe Cezaevi'ne götürüldü.

- İstanbul