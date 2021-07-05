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Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek - Son Dakika

Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek

05.07.2021 14:44

Çiftlik Bank vurgunuyla binlerce kişiyi dolandıran "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye getirilme süreciyle ilgili yeni detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yanında alacaklılar listesini de getiren Aydın, mağduriyetleri gidereceğini söyledi. Brezilya'dan THY uçağıyla ülkeye getirilen Tosuncuk için "Bileti de bedavaya getirdi" yorumları yapılmıştı. Mevzuata göre Aydın, kendi ve onu teslim almaya giden 3 polisin tanesi 750 dolar olan bilet parasını da ödeyecek.

Çiftlik Bank vurgunuyla yaklaşık 511 milyon lirayla ortadan kaybolan Mehmet Aydın, Türk Konsolosluğu'na teslim olduğu Brezilya'dan önceki akşam saat 22.05'te Türkiye'ye getirildi. Uçakta kendisini getiren polisler tarafından İstanbul polisine teslim edilip kelepçelenen Mehmet Aydın'a İstanbul Havalimanı'ndaki adli tabiplikte sağlık kontrolü yapıldı. Çiftlik Bank kurucusu Aydın, daha sonra sorgusunun yapılacağı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Geceyi şubenin bodrum kattaki nezarethanesinde geçiren Aydın'ın resmi sorgusu başlamadı.

MÜLAKAT HAVALİMANINDA

Polisler, Mehmet Aydın'la İstanbul Havalimanı'ndaki Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin ek binasında kısa bir mülakat yaptı. Mülakatta polislerin, "Neden teslim oldun?" sorusuna Aydın, "Çok zorlandım. Ailemle büyük sorunlar yaşadım, ayrılma noktasına geldim. Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum" dedi. Yurtdışında çevresine de zorluklar çıkarıldığını belirten Aydın, "Borçlarımı ödeyeceğim. Borcum kadar alacaklarım da var. Borcumun büyük kısmını ödedim. Mağduriyetleri gidereceğim" şeklinde konuştu. Aydın, Brezilya'dan yanında şirket belgelerini ve alacaklılar listesini de getirdiğini belirtti. Polisin bu belgelerle soruşturma sırasında ele geçen belgeler arasında inceleme yaparak sorulara son şeklini vereceği belirtildi.

AVUKATLARI 10 DAKİKA GÖRÜŞTÜ

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 4 gün gözaltı süresi verdiği Mehmet Aydın'ı 3 avukat savunacak. 3 avukat dün sabah saatlerinde Aydın'la görüşmek için Emniyet'e geldi. Avukatlar Aydın'la yaklaşık 10 dakika görüştü. Aydın'ın 3 avukatından biri olan Fatih Kuş, görüşme sonrası, yurtdışına kaçırılan paralarla Bitcoin alındığı iddialarına, "Henüz yazılı ifadesi alınmadı, ailesinin baskısı ile teslim olduğu iddiaları yalan" dedi.

POLİSLER BELGELERİ İNCELİYOR

Aydın'ın resmi sorgusunun başlamadığı, polislerin Aydın'ın yanında getirdiği şirket belgeleri ve alacaklılar listesini inceledikten sonra soruların hazırlanarak resmi sorguya geçileceği belirtildi.

3. DALGA SORULARI

Brezilya'da teslim olduktan sonra Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın hakkında verilen 4 günlük gözaltı kararının detaylarına ulaşıldı. Aydın, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının geçen ay savcılığa başvuran 128 mağdurun şikâyetine dair başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış.

Mehmet Aydın hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden bir dava var. Çiftlikbank'ı sistemindeki diğer sanıklar da bu davada yargılanıyor. Toplam 48 sanığın olduğu davada tutuklu olan yok. Mehmet Aydın burada 'bir numaralı' sanık. Hakkında 75 bin yıla kadar hapis isteniyor. Ancak bu süreçte yeni mağdurlar ortaya çıkıp şikâyetçi olduğu için de savcılığın yürüttüğü ayrı bir soruşturma süreci var. Savcılık şikâyetçi olanların mağdur olduklarına dair gösterdikleri delilleri önce bilirkişiye gönderiyor. Eğer bilirkişi incelemesinin ardından mağdurlar savcılığa bildiriliyor ve savcılık soruşturma başlatıyor.

128 YENİ MAĞDUR ŞİKAYET ETTİ

Bu kapsamdaki '2. Dalga' mağdurların yer aldığı bir iddianame daha hazırlanmış ve mahkemedeki dava ile birleştirilmişti. '3. dalga' olarak son soruşturmada toplam 128 yeni mağdur Mehmet Aydın'dan şikâyetçi oldu. Aydın'a işte bu 128 kişinin şikâyetine dair başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Aksi halde Tosun hakkındaki davada mahkeme tarafından doğrudan tutuklanacaktı. Ancak şimdi 4 gün boyunca emniyette kalacak ve teknik detayları iyi bilen mali şube polisleri tarafından ayrıntılı olarak sorgulanacak. Bu polisler arasında finans ve iktisat konularında eğitim almış, 'Ponzi' ve dijital dolandırıcılık üzerine özel kurslara katılmış olanlar da var.

BİLETİN PARASINI DA ÖDEYECEK

Brezilya'dan Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla İstanbul'a getirilen Mehmet Aydın için "Bileti de bedavaya getirdi" yorumları yapıldı. Bu konuyu da araştırdık. İlgili mevzuata göre Aydın o biletin parasını da ödeyecek. Hatta Aydın'ı getirmeye giden üç polisin bilet masrafı da kendisinden alınacak. Bilet paraları yargılama sonucu çıkacak kararda 'yargılama gideri' olarak Aydın'dan tahsil edilecek. Tosun'un getirilmesi sürecinde yapılmış başka masraflar da varsa onlar da bu giderlere dahil edilecek. Mehmet Aydın'ın Sao Paulo'dan İstanbul'a geldiği biletin fiyatı yaklaşık 750 dolar.

EŞİ 2.5 AY HAPİSTE KALMIŞTI

Mehmet Aydın, yapılan ilk mülakatta ailesiyle sorun yaşadığı için teslim olduğunu söylerken, eşi Sıla Aydın'ın soruşturma aşamasında Bursa Karacabey 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifadesi alınmıştı. Sıla Aydın yargılamanın yapıldığı Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen ifadesinde, "Şirketin kuruluşunda ve ilerlemesinde hiçbir katkım olmamıştır. Bu şirketi yazılım şirketi olarak biliyordum. İnsanların para yatırdığı ve bir şekilde kazanç sağladığını biliyordum. Ancak kesinlikle şirketin yönetiminde değildim. Pay sahibi de değilim. Bu şirketin nasıl işlediğini de bilmiyorum. Ben kesinlikle yurtdışına para veya takı gibi maddi değeri olabilecek bir şey götürmedim. Mayıs 2017 ve Ağustos 2017'de Arjantin ve Uruguay'da 15 gün olmak üzere iki kez bulundum. Eşim Mehmet Aydın ise Türkiye'ye dönmedi. Ayrıca bizim ev almak üzere biriktirdiğimiz para benim adıma bankadaydı. 2017 Ekim diye, hatırlamadığım tarihte eşim benim hesabıma bu birikmiş parayı gönderince tedbir kondu. Şu anda parayı da kullanamamaktayım" demişti. 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarmak' suçlarından 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Sıla Aydın, soruşturma aşamasında yaklaşık 2.5 ay cezaevinde kalmış, ardından tahliye olmuştu.

Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (2)
  • Umut Tukenmez: Adamı o kadar masum gösteriyolarki üzülmeye başladım sms kampanyası yapalım toplıyalım parayı bu gene kaçsın Cevap Yaz 22 3 Yayından Kaldır
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