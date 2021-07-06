'Tosuncuk' hakkındaki tüm şikayetler tek dosyada birleştirildi - Son Dakika

'Tosuncuk' hakkındaki tüm şikayetler tek dosyada birleştirildi

ÇİFTLİK Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın yakalandıktan sonra hakkında farklı illerde şikayetler yapıldı.

ÇİFTLİK Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın yakalandıktan sonra hakkında farklı illerde şikayetler yapıldı. Yetkisizlik kararıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 'na gönderilen dilekçelerin tek soruşturma dosyasında birleştirildiği ve 102 şikayetçinin olduğu öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde gözaltında tutulan Mehmet Aydın hakkında farklı illerden mağdurların şikayette bulunduğu belirtildi. Şikayetler, yetkisizlikle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilirken, şikayetlerin tek soruşturma dosyasında birleştirildiği öğrenildi. Mağdurların uğramış olduğu zararın tespiti nedeniyle bilirkişi incelemesinin yapıldığı da öğrenildi. Tek dosyada birleştirilen şikayetler üzerine başlatılan soruşturmaya Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile gizlilik kararı getirildi. HAKKINDA AÇILAN DAVADA İSE 75 BİN 260 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR Öte yandan Mehmet Aydın hakkında 2018 yılında dava açılmıştı. Davada Mehmet Aydın'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma/ yönetme", "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapsi isteniyor. Mehmet Aydın, diğer 19 sanıkla birlikte 14 Öte yandan Mehmet Aydın hakkında 2018 yılında dava açılmıştı. Davada Mehmet Aydın'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma/ yönetme", "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapsi isteniyor. Mehmet Aydın, diğer 19 sanıkla birlikte 14 Eylül 2021 tarihinde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

- İstanbul - İstanbul

Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › 'Tosuncuk' hakkındaki tüm şikayetler tek dosyada birleştirildi - Son Dakika

Son Dakika

Cim-Bom, Rumen 10 numara Nicolae Stanciu için Slavia Prag'a teklif yaptı

İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır

Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söylemedim, bana inanmadı

Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük

Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır

45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor

Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok