'Tosuncuk' İstanbul'a getirildi - 2 - Son Dakika

İdris TİFTİKCİ - Burçak BOZKUŞ - Osman BAKIR - İbrahim MAŞE - İSTANBUL, DHA - BREZİLYA'da teslim olan Çiftlik Bank kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, kendisine eşlik eden polisler eşliğinde THY'nin tarifeli uçağıyla Türkiye'ye getirildi. Aydın havalimanında görüntülendi.

Brezilya Sao Paulo'ya giden İnterpol dairesinden 3 kişilik bir ekip tarafından teslim alınan Mehmet Aydın'ın içinde bulunduğu uçak, saat 22.10 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Apronda güvenlik önlemleri altında uçaktan indirilen Aydın, ilk olarak pasaport işlemleri için D Terminaline getirildi. Terminale girişi sırasında elleri kelepçeli olduğu görülen Aydın, güvenlik önlemleri altında terminale girdi. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Aydın, minibüse bindirilerek yine güvenlik önlemleri altında İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mehmet Aydın, daha sonra adli tabiplikte muayaneden geçirilecek ve ardından İstanbul Havalimanın'da hizmet veren Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Birimi'nde hakkında işlem yapılacak.