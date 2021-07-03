"TOSUNCUK" İSTANBUL'DA (1) - Son Dakika

"TOSUNCUK" İSTANBUL'DA (1)

"TOSUNCUK" olarak bilinen Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak İstanbul'a indi.

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