Tosuncuk' Köyüne Yaptırdığı Evinde Bir Kez Kalabilmiş
31 dakika önce
Kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak tanınan 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurtdışına kaçan Çiftlikbank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın 2 yıl önce memleketi Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Aydınlar Köyünde villa görünümlü bir ev yaptırdığı ancka bu evinde bir kez...
Kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak tanınan 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurtdışına kaçan Çiftlikbank
'ın kurucusu Mehmet Aydın
'ın 2 yıl önce memleketi Giresun
'un Espiye
ilçesine bağlı Aydınlar
Köyünde villa görünümlü bir ev yaptırdığı ancka bu evinde bir kez kalabildiği öğrenildi.
Köyüne giden yol üzerindeki evininin dört bir yanındaki güvenlik kameraları dikkat çekerken, Aydın'ın komşuları ise Mehmet Aydın ile ilgili konuşmaktan kaçındı. "Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın kendi köyünden hiç kimseye 'Çiftlik Bank
'tan hayvan satamadığı da öğrenilirken, Aydınlar köylüleri köylerinin adının Tosuncuk ile anılmasından rahatsız olduğunu dile getirdiler. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:38 Kaynak: İHA
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