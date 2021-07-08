"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı

Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da teslim olduktan sonra Türkiye'ye getirildi. Emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine konulan Aydın, ifadesinde birçok konuya değindi.

URUGUAY'DAKİ LÜKS ARAÇLAR

Mehmet Aydın'ın Uruguay'da lüks araçla drift yaparken çekilen görüntüsü uzun süre konuşulmuştu. Fiyatının 640 bin dolar olduğu belirtilen Aydın, ifadesinde o araçla ilgili bilgiler de verdi.

"URUGUAY MAL VALIĞIMA EL KOYDU"

Uruguay'ın mal varlığına el koyduğunu söyleyen Mehmet Aydın, "Uruguay'da Ferrari marka lüks aracıma eşime ait araca el konuldu. Yaklaşık 600-700 bin dolar değerinde şahsıma ait yatıma ve şirkete ait 7 villa arsasına, şirkete ait inşaat malzemelerine, yine şirkete ait araçlara el konuldu" ifadelerini kullandı.