''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste getirmiş

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Brezilya'da teslim olan Tosuncuk, Türkiye'ye elinde bir listeyle gelmiş

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Tosuncuk'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı! Neden teslim olduğunu ilk kez anlattı

Örgüt kurmak ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan ve kırmızı bültenle aranan "Tosuncuk" lakaplı Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın, teslim olma kararının ardından dün akşam Türkiye'ye getirildi.

TESLİM OLMA SEBEBİNİ ANLATTI

Sağlık taramasından geçtikten sonra emniyete götürülen Aydın, burada 4 gün boyunca ifade verecek. Tosuncuk'un TRT Haber'in ulaştığı ilk ifadesinde, ailesi ile sorunlar yaşadığı için teslim olduğu öğrenildi.

ALACAKLILARININ BULUNDUĞU BİR LİSTE İLE GELMİŞ

Borçlarının büyük bir bölümünü ödediğini söyleyen Mehmet Aydın, ayrıca borcu kadar alacakları da olduğunu da söyledi. Aydın'ın Brezilya'dan gelirken yanında şirketiyle ilgili belgelerin dışında alacaklıların bulunduğu bir liste de getirdiği öğrenildi.