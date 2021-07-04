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''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste getirmiş - Son Dakika

''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste getirmiş

04.07.2021 12:58

Teslim olma kararının ardından dün akşam Türkiye'ye getirilen ve kamuoyunda Tosuncuk adıyla bilinen Mehmet Aydın, ilk ifadesini emniyette verdi. Teslim olma kararının ailevi sorunlar sebebiyle olduğunu belirten Aydın'ın, Brezilya'dan yanında alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste ile geldiği öğrenildi.

Örgüt kurmak ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan ve kırmızı bültenle aranan "Tosuncuk" lakaplı Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın, teslim olma kararının ardından dün akşam Türkiye'ye getirildi.

TESLİM OLMA SEBEBİNİ ANLATTI

Sağlık taramasından geçtikten sonra emniyete götürülen Aydın, burada 4 gün boyunca ifade verecek. Tosuncuk'un TRT Haber'in ulaştığı ilk ifadesinde, ailesi ile sorunlar yaşadığı için teslim olduğu öğrenildi.

ALACAKLILARININ BULUNDUĞU BİR LİSTE İLE GELMİŞ

Borçlarının büyük bir bölümünü ödediğini söyleyen Mehmet Aydın, ayrıca borcu kadar alacakları da olduğunu da söyledi. Aydın'ın Brezilya'dan gelirken yanında şirketiyle ilgili belgelerin dışında alacaklıların bulunduğu bir liste de getirdiği öğrenildi.

''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste getirmiş

Dolandırıcılık, Mehmet Aydın, Türkiye, Aydın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste getirmiş - Son Dakika Ekonomi


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