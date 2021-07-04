Örgüt kurmak ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan ve kırmızı bültenle aranan "Tosuncuk" lakaplı Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın, teslim olma kararının ardından dün akşam Türkiye'ye getirildi.
Sağlık taramasından geçtikten sonra emniyete götürülen Aydın, burada 4 gün boyunca ifade verecek. Tosuncuk'un TRT Haber'in ulaştığı ilk ifadesinde, ailesi ile sorunlar yaşadığı için teslim olduğu öğrenildi.
Borçlarının büyük bir bölümünü ödediğini söyleyen Mehmet Aydın, ayrıca borcu kadar alacakları da olduğunu da söyledi. Aydın'ın Brezilya'dan gelirken yanında şirketiyle ilgili belgelerin dışında alacaklıların bulunduğu bir liste de getirdiği öğrenildi.
Son Dakika › Ekonomi › ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste getirmiş - Son Dakika Ekonomi