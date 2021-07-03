'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi - Son Dakika

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi

Brezilya'da teslim olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak saat 22.06'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Brezilya'da teslim olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak saat 22.06'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 2018 yılı Mart ayında binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Perşembe günü Brezilya Sao Paulo'da teslim olmuştu. Brezilya'dan sabah saat 09.50'de hareket eden Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak, saat 22.06'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. (Ferhat Yasak - Tuncer Cengiz - Furkan Tan/İHA)

Son Dakika

Lyon, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 13 milyon euroluk bir teklif yaptı

Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki

Çift başlı kuzu şaşkınlığı! Sadece 10 dakika yaşayabildi

Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diella Lotta'dan yeni aşk pozu geldi

Ekmek hamuruyla top gibi oynayan 3 kişi serbest bırakıldı

Adı yasak aşk skandalına karışan eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasına Türk usulü kebaplı kutlama

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor

Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı