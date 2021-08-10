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Mahkemeden yeni Tosuncuk kararı! Tutukluluğu devam edecek - Son Dakika

Mahkemeden yeni Tosuncuk kararı! Tutukluluğu devam edecek

10.08.2021 15:46

Geçen ay tutuklanan Çiftlik Bank'ın kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili yeni bir karar çıktı. Savcılığın aylık yapılan tutukluluk incelemesi için dosyayı gönderdiği Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Tosuncuk'un tutukluluğunun devamına karar verdi.

"Çiftlik Bank" isimli sistemle binlerce kişiyi dolandıran "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, 2018 yılında 77 bin kişiden aldığı 511 milyon lirayla yurt dışına kaçmıştı. İnterpol'ün en çok arananlar listesine dahil edilen Aydın, 1 Temmuz'da Brezilya'da teslim olmuş ve Türkiye'ye teslim edilmişti.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDİYOR

Aydın, 7 Temmuz 2021 tarihinde çıkarıldığı Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı. Soruşturmayı yürüten savcılık, aylık yapılan tutukluluk incelemesi için dosyayı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi. Hakimlik, Aydın'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

YARGILANDIĞI DAVADA DA TUTUKLAMA KARARI ÇIKMIŞTI

Öte yandan, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme", "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 75 bin 260'şar yıla kadar hapsi istemiyle yargılanan Mehmet Aydın'ın ikinci kez tutuklanmasına karar verilmişti.

Mahkemeden yeni Tosuncuk kararı! Tutukluluğu devam edecek
Mahkemeden yeni Tosuncuk kararı! Tutukluluğu devam edecek

Tosuncuk, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mahkemeden yeni Tosuncuk kararı! Tutukluluğu devam edecek - Son Dakika Ekonomi


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