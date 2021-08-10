'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın tutukluluğu devam edecek - Son Dakika

- 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın tutukluluğu devam edecek

İSTANBUL - Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın aylık yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

'Çiftlik Bank' isimli sistemle binlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, 2018 yılında 77 bin kişiden aldığı 511 milyon lirayla yurt dışına kaçmıştı. İnterpol'ün en çok arananlar listesine dahil edilen Aydın, 1 Temmuz'da Brezilya'da teslim olmuş ve Türkiye'ye teslim edilmişti.

Tutukluluğu devam ediyor

Aydın, 7 Temmuz 2021 tarihinde çıkarıldığı Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı. Soruşturmayı yürüten savcılık, aylık yapılan tutukluluk incelemesi için dosyayı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi. Hakimlik, Aydın'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Yargılandığı davada da tutuklama kararı çıkmıştı

Öte yandan, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 75 bin 260'şar yıla kadar hapsi istemiyle yargılanan Mehmet Aydın'ın ikinci kez tutuklanmasına karar verilmişti.