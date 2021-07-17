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Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış - Son Dakika

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış

17.07.2021 23:57

Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın son bir ayını geçirdiği yer, şaşkınlığa neden oldu. Kaçacak yeri kalmayan Tosuncuğun, 1q ay boyunca sokakta yattığı iddia edildi.

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Çiftlik Bank davası sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Türkiye'den kaçmadan önce topladığı paraların bir kısmı ile Uruguay'da inşaat şirketi satın alan Tosuncuk'un planlarının Uruguay devlet tarafından bozulduğu ve maddi durumunun hızlı şekilde aşağı doğru inmeye başladığı öğrenildi.

Kanal D'den Emrullah Erdinç'in özel haberine göre Çiftlik Bank vurgunu bir numaralı ismi Mehmet Aydın abisi Fatih Aydın ile birlikte 132 bin 222 kişiden yaklaşık 1 milyar 139 milyon lira topladıktan sonra kayıplara karıştı.

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış

İNŞAAT ŞİRKETİ SATIN ALDILAR

Vurguncu abi-kardeş aslında her şeyi aylar önceden planlamıştı. Büyük firar öncesi Uruguay'a gidildi. Ve Türk iş insanı Osman Naim Kaya ile birlikte bir inşaat şirketi satın alındı.

Projesi hazırlandı. Aydın kardeşler Uruguay'da lüks villa yapıp satacaktı. Vurgunun ikinci ayağı devreye girdi. çaldıkları paraların bir kısmı Uruguay'daki şirketin hesabına yatırdı. Ve pahalı arabalar, yatlar, milyonluk malikane satın alındı.

TAKİP EDİLDİĞİNDEN HABERİ YOKTU

Onlar için her şey yolunda giderken o lüks yaşantı, Uruguay narkotik polisinin dikkatini çekti. Çünkü polisin elinde bu fotoğraf vardı. Ve polise göre Aydın kardeşlerin para kaynağı uyuşturucuydu. Uruguay-Türkiye arasında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla takip başladı.

Tarih, 16 mart 2018'i gösterdiğinde Mehmet Aydın abisi ile birlikte Türkiye'den kaçtı Uruguay'daki takip edildiğinden habersiz yeni yaşantısına adım attı. Ama o sırada polis onların servetinin uyuşturucu ticaretinden değil, kara para aklamaktan olduğunu tespit etti.

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış

10 MİLYON DOLARA EL KONULDU

Ve Uruguay mali polisi 23 nisan 2018 tarihinde şirkete kara para operasyonu düzenledi. Baskında iki kardeş ile birlikte Osman Naim Kaya gözaltına alındı. Şirketin banka hesaplarına, lüks cipe, spor araçlara, yata ve malikaneye toplam da Türk mudilerden kaçırdığı 10 milyon dolara el kondu.

SON BİR AYINI SOKAKTA GEÇİRDİ

Osman Naim Kaya tutuklandı ama Aydın kardeşler serbest kaldı. Mehmet Aydın da hemen Brezilya'ya kaçtı. Çünkü Türk polisi peşindeydi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Mehmet Aydın ve abisi ile ilgili Uruguay'a dosya gönderdi. KOM polisleri dosyanın içinde Türk mudilerden bahsetti ve Aydın kardeşlerin yakalanmasını istedi.

Mehmet Aydın ve abisi sürekli adres değiştirdi. Çünkü kaldıkları adresler KOM polisince kısa süre sonra belirlendi. Hatta o adreslerden biri de Mehmet Aydın'ın kız arkadaşı Ana Carolina da Silva'nın eviydi. O eve de baskın yapıldı. Üç yıllık büyük firarın ardından Mehmet Aydın'ın kaçacak yeri kalmadı. Ve son bir ayını sokakta geçiren Aydın teslim olarak Türkiye'ye getirildi.

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış

Çiftlik Bank, Mehmet Aydın, Tosuncuk, Uruguay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış - Son Dakika


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