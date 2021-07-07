'TOSUNCUK' TUTUKLANDI - Son Dakika

ÇİFTLİK Bank kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın , "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı.

EMNİYET İFADESİ 2 GÜN SÜRDÜ

Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve Türkiye'ye getirilmesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 4 günlük gözaltı süresi verilen Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk olarak bilinen' Mehmet Aydın'ın emniyette ifade vermesi yaklaşık 2 gün sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı 'na getirilen Aydın'ın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda Savcı Yücel Ertaş'a saat 09.30'da ifade vermeye başladı.

MAĞDURLARIN ZARARININ EL KONULAN MAL VARLIĞINDAN GİDERİLMESİ İSTEDİAydın'ın 4 saat süren savcılık ifadesinde "Kimseyi dolandırmak niyetiyle işe başlamadım. Bazı hatalarım oldu, yanlış insanlarla tanıştım. Bu nedenle ben Çiftlik Bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum. Üzerime atılı suçu işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ancak mağdurların zararlarının Türkiye makamlarınca el konulan tüm mal varlığımdan karşılanmasını istiyorum" dediği öğrenildi. Savcılık, Mehmet Aydın'ı "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

DURUŞMASI KASIM AYINDA GÖRÜLMEK ÜZERE ERTELENDİHakimlik Aydın'ın dosyasını incelerken hakkında Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nce "Bankacılık kanuna muhalefet" suçundan dava açılan Aydın mahkemeye getirildi. İddianamenin okunmasının ardından süre talep eden Aydın'ın duruşması süre verilerek Kasım ayında görülmek üzere ertelendi.

SOMUT DELİLLER DİKKATE ALINARAK TUTUKLANDI Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği kararında Aydın'ın çeşitli araçlarla şirket üyelerinden temin ettiği paraları kullanarak yurt dışına transfer ettiğinin anlaşıldığını, yine şirket faaliyetleri için üyelerden elde edilen paraların amaç dışı şekilde farklı kullanıldığı kanaatine varıldığını belirtti. Mehmet Aydın'ın alınan paraları diğer faaliyetlerde kullandığına ilişkin tevil yollu beyanda bulunduğu kaydedilen kararda, dosya içerisinde yer alan belgeler ile üyelerin mağdur edildiği şirketin ticaret sicil kayıtları ve Aydın'ın yetkili olduğuna ilişkin belgeler dikkate alındı. Kararda Mehmet Aydın'a ait olan soruşturmaya konu şirketlere ilişkin karar defteri ve diğer kayıtlar, Aydın'dan ele geçirilen somut belgelerin olduğu vurgulandı. Aydın'ın 3 buçuk yıl boyunca yurt dışında kalmış olması, kaçma şüphesi taşıdığının görülmesi ve üzerine atılı suç için kanunda öngörülen ceza miktarı dikkate alındı. Hakimlik Mehmet Aydın'ın sevk edildiği suç maddelerinden tutuklanmasına karar verdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLMESİ BEKLENİYOR

Mehmet Aydın, tutuklanmasının ardından Yakalama Bürosu Nöbetçi İlamat ve İnfaz Bürosu'na götürüldü. Burada hakkındaki yakalama kararı kaldırılan Aydın'ın Maltepe Cezaevi'ne gönderilmesi bekleniyor.

- İstanbul