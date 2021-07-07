Üye Girişi
'TOSUNCUK' TUTUKLANDI - Son Dakika

'TOSUNCUK' TUTUKLANDI

07.07.2021 13:36
'TOSUNCUK' TUTUKLANDI, System.String[]

ÇİFTLİK Bank kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı"...

ÇİFTLİK Bank kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı.

EMNİYET İFADESİ 2 GÜN SÜRDÜ

Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve Türkiye'ye getirilmesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 4 günlük  gözaltı süresi verilen Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk olarak bilinen' Mehmet Aydın'ın emniyette ifade vermesi yaklaşık 2 gün sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Aydın'ın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda Savcı Yücel Ertaş'a saat 09.30'da ifade vermeye başladı.

MAĞDURLARIN ZARARININ EL KONULAN MAL VARLIĞINDAN GİDERİLMESİ İSTEDİAydın'ın 4 saat süren savcılık ifadesinde "Kimseyi dolandırmak niyetiyle işe başlamadım. Bazı hatalarım oldu, yanlış insanlarla tanıştım. Bu nedenle ben Çiftlik Bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum. Üzerime atılı suçu işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ancak mağdurların zararlarının Türkiye makamlarınca el konulan tüm mal varlığımdan karşılanmasını istiyorum" dediği öğrenildi. Savcılık, Mehmet Aydın'ı  "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

DURUŞMASI KASIM AYINDA GÖRÜLMEK ÜZERE ERTELENDİHakimlik Aydın'ın dosyasını incelerken hakkında Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nce "Bankacılık kanuna muhalefet" suçundan dava açılan Aydın mahkemeye getirildi. İddianamenin okunmasının ardından süre talep eden Aydın'ın duruşması süre verilerek Kasım ayında görülmek üzere ertelendi.

SOMUT DELİLLER DİKKATE ALINARAK TUTUKLANDI Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği kararında Aydın'ın çeşitli araçlarla şirket üyelerinden temin ettiği paraları kullanarak yurt dışına transfer ettiğinin anlaşıldığını, yine şirket faaliyetleri için üyelerden elde edilen paraların amaç dışı şekilde farklı kullanıldığı kanaatine varıldığını belirtti. Mehmet Aydın'ın alınan paraları diğer faaliyetlerde kullandığına ilişkin tevil yollu beyanda bulunduğu kaydedilen kararda, dosya içerisinde yer alan belgeler ile üyelerin mağdur edildiği şirketin ticaret sicil kayıtları ve Aydın'ın yetkili olduğuna ilişkin belgeler dikkate alındı. Kararda Mehmet Aydın'a ait olan soruşturmaya konu şirketlere ilişkin karar defteri ve diğer kayıtlar, Aydın'dan ele geçirilen somut belgelerin olduğu vurgulandı. Aydın'ın 3 buçuk yıl boyunca yurt dışında kalmış olması, kaçma şüphesi taşıdığının görülmesi ve üzerine atılı suç için kanunda öngörülen ceza miktarı dikkate alındı.  Hakimlik Mehmet Aydın'ın sevk edildiği suç maddelerinden tutuklanmasına karar verdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLMESİ BEKLENİYOR

Mehmet Aydın, tutuklanmasının ardından Yakalama Bürosu Nöbetçi İlamat ve İnfaz Bürosu'na götürüldü. Burada hakkındaki yakalama kararı kaldırılan Aydın'ın Maltepe Cezaevi'ne gönderilmesi bekleniyor.


- İstanbul
'TOSUNCUK' TUTUKLANDI
'TOSUNCUK' TUTUKLANDI
'TOSUNCUK' TUTUKLANDI
'TOSUNCUK' TUTUKLANDI
'TOSUNCUK' TUTUKLANDI
'TOSUNCUK' TUTUKLANDI
'TOSUNCUK' TUTUKLANDI
'TOSUNCUK' TUTUKLANDI
'TOSUNCUK' TUTUKLANDI
'TOSUNCUK' TUTUKLANDI
'TOSUNCUK' TUTUKLANDI
'TOSUNCUK' TUTUKLANDI
'TOSUNCUK' TUTUKLANDI
'TOSUNCUK' TUTUKLANDI
'TOSUNCUK' TUTUKLANDI
'TOSUNCUK' TUTUKLANDI
'TOSUNCUK' TUTUKLANDI

Mehmet Aydın, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'TOSUNCUK' TUTUKLANDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı 20:53 Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı Akbank'taki krizin perde arkası! Domino etkisi yaratan felaket, yazılım güncellemesi ile başlamış 20:25 Akbank'taki krizin perde arkası! Domino etkisi yaratan felaket, yazılım güncellemesi ile başlamış Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, 20:18 Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, "Artık biraz da böyle" diyerek son halini paylaştı
Domain piyasasını karıştıran vurgun! 39 bin hesap tehlikede 19:06 Domain piyasasını karıştıran vurgun! 39 bin hesap tehlikede Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü 18:58 Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü 511 milyon lirayla firar eden Tosuncuk'un cebinden 70 Brezilya Reali çıktı 17:54 511 milyon lirayla firar eden Tosuncuk'un cebinden 70 Brezilya Reali çıktı
Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı 17:24 Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz 16:33 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 5 bin 160 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 5 bin 160 yeni vaka tespit edildi         
20:58
Son Dakika: Üçüncü doz aşılamada 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşıları yaptırabilecek Son Dakika: Üçüncü doz aşılamada 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşıları yaptırabilecek         
20:40
İtalya maçında penaltı kaçıran İspanyol golcü Morata'ya ölüm tehditleri yağdı! Eşi gelen mesajlara isyan etti İtalya maçında penaltı kaçıran İspanyol golcü Morata'ya ölüm tehditleri yağdı! Eşi gelen mesajlara isyan etti         
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzde 2 hedef var" diyerek müjdeyi verdi: 2023'e kadar milletimizin hizmetine sunacağız         
19:41
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı         
19:00
Defne Samyeli'nin acı günü! Çok sevdiği köpeği hayatını kaybetti Defne Samyeli'nin acı günü! Çok sevdiği köpeği hayatını kaybetti         
18:06
Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor         
17:26
Meyve suyu üretim tesisinde mide bulandıran görüntüler! Vişneleri ayakkabılarıyla çiğnedi Meyve suyu üretim tesisinde mide bulandıran görüntüler! Vişneleri ayakkabılarıyla çiğnedi         
17:10
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi         
16:29
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar         
15:38
Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi         
15:22
Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu         
15:13
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 21:22:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'TOSUNCUK' TUTUKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement