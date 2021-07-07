"Tosuncuk"  olarak bilinen Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi - Son Dakika

"Tosuncuk" olarak bilinen Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi

'TOSUNCUK' olarak bilinen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın 4 günlük emniyetteki ifade işlemleri tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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