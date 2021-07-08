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Tosuncuk'u karısı Sıla Aydın, boşandı! Aylık bin lira nafaka alacak - Son Dakika

Tosuncuk'u karısı Sıla Aydın, boşandı! Aylık bin lira nafaka alacak

08.07.2021 08:48

Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ı, eşi Sıla Aydın'ın 22 Haziran'da gıyabında boşadığı öğrenildi. Aydın eğer teslim olmasaydı, boşandığını gazete ilanından öğrenecekti. Milyonlara sahip Mehmet Aydın'ın eski eşi Sıla Aydın'ın ise 60 bin lira tazminat ile aylık bin lira nafaka alacak olması şaşkınlık yarattı.

Mehmet Aydın ile Sıla Aydın'ın arkadaşlıkları, 2016 yılında Bursa'da başladı. O dönem Çiftlik Bank sistemini yeni kurup para kazanmaya başlayan Mehmet Aydın, Sıla Aydın ile 7 ay sonra, 31 Mart 2017 günü görkemli bir düğünle evlendi.

EŞİNİ DE YANINDA GÖTÜRDÜ

Aydın, 'takıntılı' derecede sevdiğini saklamadığı eşini 24 Ocak 2018 günü Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan başlayan 3 yıllık firar yolculuğuna da yanında götürdü. Sıla Aydın 2018'de Türkiye'ye döndü. Mehmet Aydın da ev alması için eşinin hesabına 1 milyon 700 bin lira gönderdi. Miktar yüksek olduğu için para bloke edildi. Mehmet Aydın'ın kaçmasının ardından Sıla Aydın tutuklandı.

"500 BİN LİRA TAZMİNAT TALEP ETTİ"

Hürriyet'in haberine göre kendisinin şirkette hiçbir hissesi ve yetkisi olmadığını öne süren Sıla Aydın, "Tek suçum Mehmet Aydın'ın eşi olmamdı" dedi. Yaklaşık 2,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. İlk işi boşanma davası açmak oldu. Bursa Aile Mahkemesi'ne verdiği dilekçede 'haysiyetsiz yaşam sürüyor' dediği Aydın'dan aylık 5 bin lira nafaka ile 500 bin lira tazminat talep etti.

"SÜREKLİ YURT DIŞINDAYDI"

Aydın, Mehmet Aydın'la evli olmalarına rağmen birlikte yaşadıkları bir evi olmadığını, eşinin işlerinin yoğunluğu ile sürekli yurt dışında olmasını bahane ederek, kendisiyle ayda bir kez görüştüğünü, lüks hediyeler ve yurt dışı seyahatlerle gönlünü almaya çalıştığını iddia etti. Yine iddiasına göre, Mehmet Aydın, Uruguay'da birlikte oldukları dönemde Caroline adında bir kadınla ilişki yaşadı. Duruma tepki gösterdiğinde de dayak attı. "Sayemde lüks içinde yaşıyorsun. Bana katlanacaksın. Nereden geldiğini unutma" diyen Mehmet Aydın, ölüm tehditleri savurdu.

AYLIK BİN LİRA NAFAKA

Boşanma davasında Mehmet Aydın'a defalarca tebligat çıkartan mahkeme, sonuç alamayınca adli makamlardan yardım istedi. Aydın'ın firari olduğunun bildirilmesi üzerine de 22 Haziran günü, Tosuncuk'u gıyabında boşadı. Aydın'ın eşine aylık bin lira nafaka ile 60 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Mehmet Aydın, karardan bir hafta sonra video çekip teslim olacağını açıkladı. 1 Temmuz'da da teslim oldu. Polislere teslim olma nedeninin 'aile meselesi' olduğunu söyledi. Türkiye'ye dönmeseydi Bursa Aile Mahkemesi vasi atama ya da gazete ilanı verme yoluna gidecek ve kararını kesinleştirecekti. Şimdi ise karar cezaevinde Aydın'a tebliğ edilecek. itiraz etmezse karar kesinleşecek. İtiraz ederse boşanma dosyası istinaf mahkemesine gidecek.

Tosuncuk'u karısı Sıla Aydın, boşandı! Aylık bin lira nafaka alacak

3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tosuncuk'u karısı Sıla Aydın, boşandı! Aylık bin lira nafaka alacak - Son Dakika Ekonomi


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