Üye Girişi
Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın emniyette susma hakkını kullandı - Son Dakika

Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın emniyette susma hakkını kullandı

04.11.2021 17:21
Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın emniyette susma hakkını kullandı

ÇİFTLİK Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın emniyette susma hakkını kullandı.

ÇİFTLİK Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın emniyette susma hakkını kullandı.

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, geçen salı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri eşliğinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul'a getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne getirilen Fatih Aydın'ın İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen avukatının gelmesiyle sorgusuna bugün saat 13.30'da başlandı. Fatih Aydın'ın "Susma hakkını kullanacağım ve ifade vermeyeceğim" dediği öğrenildi. Şüpheli Fatih Aydın'ın yarın İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edileceği belirtildi.


- İstanbul

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın emniyette susma hakkını kullandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın emniyette susma hakkını kullandı: Konuşmayacağım 18:11 Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın emniyette susma hakkını kullandı: Konuşmayacağım Merhum sanatçı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi 17:56 Merhum sanatçı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü 17:46 Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü
Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor 17:35 Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs davasında yargılanan Yağmur Sarnıç hakkında karar açıklandı 17:15 Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs davasında yargılanan Yağmur Sarnıç hakkında karar açıklandı 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 17:00 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti
Ünlü anketçiden İYİ Parti'ye uyarı: Üç ay önceki Akşener acilen geri dönmeli 16:37 Ünlü anketçiden İYİ Parti'ye uyarı: Üç ay önceki Akşener acilen geri dönmeli Tasarruf önerisinde bulunan Bakan Dönmez'den yeni açıklama geldi: Sözlerimi çarpıttılar 16:03 Tasarruf önerisinde bulunan Bakan Dönmez'den yeni açıklama geldi: Sözlerimi çarpıttılar

Son Dakika Haberleri
18:17 Galatasaray TFF'ye resti çekti, taraftarlar stada akın etti! İşte Lokomotiv Moskova maçı için satılan toplam bilet sayısı
18:10 Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın emniyette susma hakkını kullandı: Konuşmayacağım
18:07 Süpermarkette zehirli dehşeti! Alışveriş yapan vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı
17:55 Merhum sanatçı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
17:41 Tüm dünya bu kadınları konuşuyor! Canlı yayında en uzun öpüşme rekorunu kırdılar
17:34 Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor
17:16 İbrahim Kalın, F-35'lerle ilgili konuştu: Birinci tercihimiz programının içerisinde bulunmak
17:09 Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi
17:00 Son Dakika: Seyirci gerilimi artarak devam ediyor! Galatasaray'dan TFF'ye çok sert yanıt
16:39 Camdaki Kız ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanları yayınlandı
Galatasaray TFF'ye resti çekti, taraftarlar stada akın etti! İşte Lokomotiv Moskova maçı için satılan toplam bilet sayısı Galatasaray TFF'ye resti çekti, taraftarlar stada akın etti! İşte Lokomotiv Moskova maçı için satılan toplam bilet sayısı         
18:18
Süpermarkette zehirli dehşeti! Alışveriş yapan vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı Süpermarkette zehirli dehşeti! Alışveriş yapan vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı         
18:07
Kızını ve eşini katledip intihar eden baba, ayrı yerde toprağa verildi Kızını ve eşini katledip intihar eden baba, ayrı yerde toprağa verildi         
17:48
Tüm dünya bu kadınları konuşuyor! Canlı yayında en uzun öpüşme rekorunu kırdılar Tüm dünya bu kadınları konuşuyor! Canlı yayında en uzun öpüşme rekorunu kırdılar         
17:42
İbrahim Kalın, F-35'lerle ilgili konuştu: Birinci tercihimiz programının içerisinde bulunmak İbrahim Kalın, F-35'lerle ilgili konuştu: Birinci tercihimiz programının içerisinde bulunmak         
17:17
Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi         
17:09
Marmara'daki balıkçıların ödemeleri yarın yapılacak Marmara'daki balıkçıların ödemeleri yarın yapılacak         
16:44
Evli kadının gece yarısı erkeğe mesaj atması Evli kadının gece yarısı erkeğe mesaj atması "sadakatsiz" olarak yorumlandı         
16:25
Muhabir elinden bıçağı almıştı! Kadına şiddetin sembolü olan anları sanık, mahkemede anlattı Muhabir elinden bıçağı almıştı! Kadına şiddetin sembolü olan anları sanık, mahkemede anlattı         
15:48
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler         
13:54
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!         
12:09
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 18:26:41. #1.13#
SON DAKİKA: Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın emniyette susma hakkını kullandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement