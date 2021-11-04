TOSUNCUK'UN AĞABEYİ FATİH AYDIN'IN SORGUSUNA BAŞLANDI - Son Dakika

Son Dakika: Yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı! Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek

Gözaltına alındığı esnada "Beni kimse yasaya koyamaz ama devlete sonsuz saygım var" diyerek bağırması dikkat çekti