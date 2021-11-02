(TOSUNCUK'UN AĞABEYİ FATİH AYDIN İSTANBUL'A GETİRİLDİ - Son Dakika

'ÇİFTLİK Bank' davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ve Türk makamlarına iadesi tamamlanan ağabeyi Fatih Aydın İstanbul'a getirildi. Aydın Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

Türk adli makamları tarafından Uruguay'da teslim alınan Fatih Aydın, Türkiye'ye getirilmek üzere uçağa bindirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri eşliğinde Aydın'ı taşıyan uçak, Brezilya'nın Sao Paulo kentinden havalandıktan sonra saat 18.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Fatih Aydın, Türkiye'ye girişinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uçakta gözaltına alındı. Mehmet Aydın, daha sonra havalimanında bulunan adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildi. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Fatih Aydın, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Aydın'ın emniyetteki işlemleri sürüyor. Fatih Aydın'ın havalimanında uçaktan indirilerek, pasaport kontrolünden geçirilmesi ve sağlık kontrolüne götürülmesi kameraya yansıdı. Görüntü dökümü: ------------------Uçağın gelişi-Fatih Aydın'ın uçaktan indirilmesi-Pasaport kontrolünden geçirilmesi-Sağlık kontrolüne götürülüşü-Havalimanı şubeye götürülmesi-Vatan emniyete götürülmesiGenel ve detaylar Muhabir anonsu(Yalın Onat ERGÖR)

- İstanbul