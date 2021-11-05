-ÇİFTLİK Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın savcılıkta 5 saat ifade vermesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Fatih Aydın'ın savcılıkta 5 saat boyunca ifadesi alındı. İfade işlemleri tamamlanan Fatih Aydın, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › TOSUNCUK'UN AĞABEYİ FATİH AYDIN TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ-1 - Son Dakika