Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi-2 - Son Dakika

ÇİFTLİK Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın 'ın ağabeyi Fatih Aydın savcılıkta 5 saat boyunca ifade vermesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Aydın, Baro'dan atanan avukatı eşliğinde 11.30 sıralarında savcılıkta ifade vermeye başladı.

İFADE VERMESİ 5 SAAT SÜRDÜ

Fatih Aydın'ın ifade vermesi yaklaşık 5 saat sürdü. Savcılığın Hakimliğe gönderdiği sevk yazısında şüpheli Fatih Aydın'ın Çiftlik Bank kurucusu ve yöneticisi olan Mehmet Aydın'ın kardeşi olduğu belirtildi. Savcılık, ekonomik çıkar amacı güden suç örgütünün yöneticisi olan şüpheli Mehmet Aydın'ın talimatları doğrultusunda şüpheli Fatih Aydın'ın da örgütte faaliyet gösterdiğini kaydetti. Sevk yazısında şüpheli Fatih Aydın'ın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca hakkında yürütülen soruşturma sırasında yurt dışına çıktığı ve şüpheli Mehmet Aydın'ın ifadesinde ağabeyi Fatih Aydın'ın şirketin ortağı ve yetkilisi olduğunu söylediği hatırlatıldı.

SAVCILIK: ŞÜPHELİLER TÜM MAĞDURLARA KARŞI SORUMLUFatih Aydın ile diğer şüphelilerin birlikte Çiftlik Bank organizasyonu adı altında internet oyunundaki sanal hayvanların ömrünü bir yıl olarak belirleyip oyunculardan kar elde ettikleri ve küçük kar vaatleriyle oyuncuların oyunlarda kalmaları sevk yazısında belirtildi. Daha çok oyuncunun daha fazla para yatırmasını hileli davranışlarla temin edip, mağdurları zarara uğratarak eylemlerini sürekli şekilde arz ettikleri belirtilen sevk yazısında, şüphelilerin tüm mağdurlara karşı sorumlu olduğu vurgulandı.Sevk yazısında Çiftlik Bank oyunu aracılığıyla yatırımcı oyunlarda yüz yüze gelmeden hileli davranışlarla oyuncuların katılımları, oyunda uzun süre kalmaları ve daha çok yatırım yapmaları sağlanarak şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği ifade edildi. 3 AYRI SEVK MADDESİNDEN TUTUKLANMASI İSTENDİSavcılık, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların olduğuna kanaat getirdi. Savcılık şüpheli Fatih Aydın'ı "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.Fatih Aydın'ın adliyedeki işlemleri devam ediyor.

DAVANIN GEÇMİŞİAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çiftlik Bank dolandırıcılığı iddiasına ilişkin 3 farklı iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamelerde toplamda 4 bin 449 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı. Açılan davalarda kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 kişi sanık sıfatıyla yer aldı.İddianamelerde söz konusu 18 sanığın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 25 bin 39 yıldan 83 bin 446'şar yıla kadar cezalandırılması isteniyor.Söz konusu 3 dava Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ederken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 104 yeni mağdurun çıkması üzerine Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında yeni bir soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

- İstanbul