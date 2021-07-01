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Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı - Son Dakika

Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı

01.07.2021 10:53

Çiftlik Bank vurguncusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın Brezilya'da teslim oldu. Aydın'ın avukatı Şehmus Uluç, konsolosluk ile bağlantı kurduklarını ve Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandığını açıkladı.

Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, dün akşam avukatları aracılığıyla bir video yayınlamış ve Türk yargısına teslim olacağını söylemişti. Tosuncuk bugün Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu.

İADESİ İÇİN RESMİ İŞLEMLERE BAŞLANDI

Tosuncuk'un Avukatı Şehmus Uluç, Sözcü'ye yaptığı açıklamada konsolosluk ile bağlantı kurduklarını ve Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandığını söyledi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

1991 Bursa doğumlu Çiftlik Bank'ın kurucusunun beraberinde milyonlarca doları yurt dışına götürüldüğü iddia ediliyor. Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Interpol'ün "Most Wanted" yani "en çok aranan" listesine girmişti.

Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre, Mehmet Aydın, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, suçunu finans etmek için organizasyon kurmak, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamasıyla aranıyordu.

TÜM SANIKLARA TAHLİYE

Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'şar yıla kadar hapsi istendi. Ancak İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Temmuz 2019'da yapılan duruşmada 11'i tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının tüm sanıklar tahliye edildi.

Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı
Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu

Tosuncuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (4)
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