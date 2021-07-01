'Tosuncuk'un avukatı: Müvekkilim hür iradesiyle teslim oldu, açıklamayı kendisi yapacak - Son Dakika

KURUCUSU olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan, kırmızı bültenle aranırken, bugün Brezilya'da Türk Konsolosluğu'na giderek teslim olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatı Şehmus Uluç, "Müvekkilim Mehmet Aydın kendi hür iradesiyle teslim olmuştur. Gerekli basın açıklamasını kendisi yapacaktır. Avukatlık sürecini de biz takip edeceğiz" dedi.

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, dün çektiği bir videoyu avukatları aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı. Videoda kendisinin de mağdur olduğunu söyleyen Aydın, "Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı. Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırma girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi. Biz de sizden aldığımız güç ile 81 ilde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisi yatırımları yaptık. Ancak gelinen son noktada, şirketin çok fazla büyümesi, etrafımdaki kötü niyetli kişilerin haksız kazanç elde etmesi ve etmeye çalışmalarını şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi bende mağdur oldum. Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım. Ancak hakkımda açılan soruşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim. Suçsuzluğumuz ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Türk yargısının en doğru kararı vereceğinden hiç şüphem yoktur. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Aydın, açıklamasının ardından Türkiye saatiyle saat 03.00 sıralarında Brezilya'da Türk Konsolosluğu'na giderek teslim oldu. İadesi için işlemlere başlanan Aydın'ın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.

Aydın'ın avukatı Şehmus Uluç, "Müvekkilim Mehmet Aydın kendi hür iradesiyle teslim olmuştur. Gerekli basın açıklamasını kendisi yapacaktır. Avukatlık sürecini de biz takip edeceğiz" diye konuştu.