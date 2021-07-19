Üye Girişi
Tosuncuk'un avukatları konuştu: Bitcoin'i yok, boşanmaya itiraz etmeyecek - Son Dakika

Tosuncuk'un avukatları konuştu: Bitcoin'i yok, boşanmaya itiraz etmeyecek

19.07.2021 11:25
Tosuncuk'un avukatları konuştu: Bitcoin'i yok, boşanmaya itiraz etmeyecek, System.String[]

KURUCUSU olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatları Şehmus Uluç ve Fatih Kuş, DHA'ya konuştu.

KURUCUSU olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatları Şehmus Uluç ve Fatih Kuş, DHA'ya konuştu. Mehmet Aydın'ın Bitcoin tesisi ve mal varlığının olmadığını ifade eden Uluç, eşinin boşanma davası açtığını da sonradan öğrendiğini belirterek karara ise itiraz etmeyeceklerini söyledi. Uluç, "Dosyada mağdurların zararı 64 milyon olarak görülüyor. Farklı bir dosyası daha var. Bu durumda zararlar artacaktır. Kendisinin 64 milyonu görüp geldiği gerçeği yansıtmıyor. Asıl amacı zararları gidermek ve zararları giderme gayesiyle şu an burada bulunuyor" dedi. Kuş ise, " Bu dosyalarda yaklaşık 3 bin küsur müşteki var fakat gelecek şikayetlere göre bu sayı artabilir" diye konuştu.

'Çiftlik Bank' ile 2018 yılında 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Türk Konsolosluğu'na giderek, teslim oldu. İade süreci başlayan Aydın, 3 Temmuz'da Türkiye'ye getirildi. 4 günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Aydın'ın tutuklanmasının ardından avukatları Şehmus Uluç ile Fatih Kuş, tüm süreci ilk kez Demirören Haber Ajansı'na anlattı.'TESLİM OLMAYA VİDEOYU YAYINLAMADAN 2 HAFTA ÖNCE KARAR VERDİ'Avukat Şehmus Uluç, müvekkili Mehmet Aydın'ın teslim olma sürecini şöyle anlattı: "Müvekkilimiz Mehmet Aydın, teslim olmadan 2 hafta önce bizi aradı ve teslim olmak istediğini söyledi. Biz de kendisine sürecin nasıl işleyeceğini anlattık. Daha sonra teslim olmadan bir gün önce bize bu videoyu gönderdi. Biz de gönderdiği videoyu kamuoyu ile paylaşarak insanları durumdan haberdar ettik."'ASIL AMACI ZARARLARI GİDERMEK'Aydın'ın iddianamedeki 64 milyon liralık mağduriyeti gördükten sonra teslim olmaya karar verdiği yönündeki iddialara da cevap veren Uluç, "Müvekkilimiz hakkında Anadolu Adliyesi 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dosyada mağdurların zararı 64 milyon olarak görülüyor. Farklı bir dosyası daha var. Bu durumda zararlar artacaktır. Kendisinin 64 milyonu görüp geldiği gerçeği yansıtmıyor. Asıl amacı zararları gidermek ve zararları giderme gayesiyle şu an burada bulunuyor" dedi.'BİTCOİN'İ DE YOK MAL VARLIĞI DA'Müvekkillerinin mal varlığı ya da Bitcoin hesaplarının olmadığını ifade eden Uluç, firmalarına ise kayyum atandığını belirterek, "Mehmet Aydın'ın kendisine ait mal varlığı ve Bitcoin hesapları olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bitcoinleri yok ama sahip olduğu firmaların mal varlıklarının satılması durumunda mağdurların zararları karşılanabilir. O firmalara devlet el koydu ve kayyum atandı" diye konuştu.'BOŞANDIĞINI BİZDEN DUYDU, İTİRAZ ETMEK İSTEMEDİ'Müvekkili Mehmet Aydın'ın boşandığını kendisinden öğrendiğini ifade eden Şehmus Uluç, "Müvekkilin boşandığından haberi yoktu. Geçen cuma biz kendisini görmeye gittiğimizde ona bu durumdan söz ettik. Buna itiraz etmememiz yönünde bize talepte bulundu. Boşanmaya itiraz etmeyeceğiz, boşanmak istediğini dile getirdi" dedi.'28 SANIK, 3 BİN KÜSUR MAĞDUR VAR'Adli süreçle ilgili bilgi veren Avukat Fatih Kuş ise, Mehmet Aydın ile birlikte 27 sanığın daha yargılandığı davalarda 3 bin küsur mağdur olduğunu fakat bu sayının artabileceğini dile getirdi. Kuş, şöyle konuştu:

"Mehmet Aydın'ın halihazırda Anadolu Adliyesi 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı 2 tane dosyası var. Bir ana dosyası var yine aynı mahkemede ek bir dosya daha açılmış. Şu anda İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcılığı'nda iddianamesi henüz hazırlanmamış bir dosyası daha var. Zaten müvekkilin ilk ifadesi o dosyadan alındı, tutuklama o dosyadan yapıldı. Ağır cezadaki diğer dosyalarda da tutuklanması gerçekleşti. Bu dosyalardan yargılanması devam edecek. Yeni şikayetçilerin olması halinde yeni iddianameler yazılıp ek dosyalar hazırlanarak davalar açılabilir ya da dosya mevcut davayla birleştirilebilir. Biz gerekli savunmayı yapacağız. Zaten Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasında şu an gizlilik kararı var. Normalde dosya ilk başladığında 48 sanık vardı. Bu sanıkların bir kısmı tefrik edildi. Dosyada şu an 28 sanık var. Bu dosyalarda yaklaşık 3 bin küsur müşteki var fakat gelecek şikayetlere göre bu sayı artabilir. Neler olacağını zaman bize gösterecek."


Tosuncuk'un avukatları konuştu: Bitcoin'i yok, boşanmaya itiraz etmeyecek
Tosuncuk'un avukatları konuştu: Bitcoin'i yok, boşanmaya itiraz etmeyecek
Tosuncuk'un avukatları konuştu: Bitcoin'i yok, boşanmaya itiraz etmeyecek
Tosuncuk'un avukatları konuştu: Bitcoin'i yok, boşanmaya itiraz etmeyecek
Tosuncuk'un avukatları konuştu: Bitcoin'i yok, boşanmaya itiraz etmeyecek
Tosuncuk'un avukatları konuştu: Bitcoin'i yok, boşanmaya itiraz etmeyecek
Tosuncuk'un avukatları konuştu: Bitcoin'i yok, boşanmaya itiraz etmeyecek

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tosuncuk'un avukatları konuştu: Bitcoin'i yok, boşanmaya itiraz etmeyecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti 11:34 Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart 11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı 11:05 Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı
10:45 "Baba dikkat et" dediğinde artık çok geçti! Otomobil saniyeler içinde taklalar attı Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, 10:24 Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, "Hamileyim" yalanıyla ev adresini öğrenmiş Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu 09:59 Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu
İrem Derici hastanelik oldu! Sağlık durumunu çektiği videoyla duyurdu 09:15 İrem Derici hastanelik oldu! Sağlık durumunu çektiği videoyla duyurdu Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü 00:00 Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü

Son Dakika Haberleri
11:33 Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti
11:28 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart
11:08 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı
11:04 Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı
10:29 Altın yatay seyrini sürdürüyor! Gram altın 497 lira seviyesinden işlem görüyor
10:26 Dolar yeni haftaya yükselişle başladı, 8,58 seviyesinden işlem görüyor
10:23 Yazışmalar ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinin azmettiricisi Esra, "Hamileyim" yalanıyla ev adresini öğrenmiş
09:58 Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu
09:11 Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti
Aylarca casus yazılımı ile takip etmişler! Bu detay, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardındaki sır perdesini aralayacak Aylarca casus yazılımı ile takip etmişler! Bu detay, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardındaki sır perdesini aralayacak         
11:38
'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı         
11:28
'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı         
11:08
Yılbaşında personele tavuk dağıtan belediyeye şok! Ödenen para belediye başkanından tahsis edildi Yılbaşında personele tavuk dağıtan belediyeye şok! Ödenen para belediye başkanından tahsis edildi         
11:01
Seçim anketinden çıkan sonuç şaşırttı! Seçimin kaderini kararsız seçmen belirleyecek Seçim anketinden çıkan sonuç şaşırttı! Seçimin kaderini kararsız seçmen belirleyecek         
10:35
Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu Her çizimi İslam dünyasını ayağa kaldırıyordu! Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard evinde ölü bulundu         
10:18
Serinlemek için denize giren ailen geriye kimse kalmadı! 5 kişilik ailenin cansız bedenleri bulundu Serinlemek için denize giren ailen geriye kimse kalmadı! 5 kişilik ailenin cansız bedenleri bulundu         
09:48
Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti         
09:11
Kayıp öğretmenin cansız bedeni gölette bulundu! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor Kayıp öğretmenin cansız bedeni gölette bulundu! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor         
23:03
Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti         
21:12
Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi         
17:43
Gözü dönen kayınpeder av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü Gözü dönen kayınpeder av tüfeğine sarıldı, önce gelinini sonra kendini öldürdü         
16:26
TOGG montajı yapılan yerli otomobilin gövdesini ilk kez paylaştı: Bizi izlemeye devam edin TOGG montajı yapılan yerli otomobilin gövdesini ilk kez paylaştı: Bizi izlemeye devam edin         
16:01
Dolandırılma hikayelerinin sonu gelmiyor! 13 bin kişiyi mağdur ettiler Dolandırılma hikayelerinin sonu gelmiyor! 13 bin kişiyi mağdur ettiler         
15:05
Bir fotoğrafta 3 İclal Aydın var! Aradaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı Bir fotoğrafta 3 İclal Aydın var! Aradaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı         
14:56
Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri paylaşımı yorum yağmuruna tuttu Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri paylaşımı yorum yağmuruna tuttu         
14:32
Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı, yeni mesleğiyle mutlu mesut yaşıyor Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı, yeni mesleğiyle mutlu mesut yaşıyor         
10:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2021 11:43:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tosuncuk'un avukatları konuştu: Bitcoin'i yok, boşanmaya itiraz etmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement