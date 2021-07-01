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Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler - Son Dakika

Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler

01.07.2021 16:32

Brezilya'da teslim olan Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak bir açıklama yaptı. Avukatlar, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Mehmet Aydın için adli makamlardan "tutuklanmama garantisi" isteyeceklerini ifade etti.

Çiftlik Bank kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, 2018 yılında binlerce kişiden milyonlarca lira vurgun yaparak yurt dışına kaçmıştı. Kırmızı Bülten ile aranan Aydın, Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğuna giderek teslim oldu. Aydın'ın Brezilya devleti ile temasa geçirilerek kısa zamanda yurda getirilmesi bekleniyor.

"İADE SÜRECİ BAŞLAYACAK"

Dün akşam avukatları aracılığıyla bir video yayınlayan Tosuncuk, Türk yargısına teslim olacağını belirterek kendisinin de mağdur olduğunu söyledi. "Teslim olacak" haberinden kısa bir süre sonra avukatların verdiği bilgiye göre Mehmet Aydın, Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde teslim oldu. Aydın'ın avukatları konsolosluk ile bağlantı kurduklarını ve Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye iade sürecinin başlatılacağını söyledi.

"TUTUKLANMAMA GARANTİSİ"

Sabah'ta yer alan habere göre Aydın'ın avukatları Fatih Kuş ve Şehmus Uluç, ülkeye gelişinin 1-2 günden kısa sürebileceğini ifade etti. Avukatlar, adli makamlardan ilerleyen süreçte de tutuklanmama garantisi talep edebileceklerini söyledi. Aydın'ın gıyabında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunuyor.

"MAĞDURİYETİNİ ANLATMAK İSTİYOR"

"Neden yıllar sonra teslim olma kararı aldığı" konusunda ise Aydın'ın artık mağduriyetini anlatmak adına böyle bir karar aldığı ifade edildi.

Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (5)
  • Emre Sivri: Olmaz havalanında çiçeklerle karşılanmalı.ikide dana kesilmeli.avukatlarına verdiği para çaldığı paralar orda sanki biraz sıkıntı var Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Yahya Akpinar: Devletin Bankalarina güveni olmayan geri zekalilar.Bu Tosuncuk,un Ciflik bankasina inandilar hapi yuttular.Birakin Tosuncugu,da beyninizi hapis edin. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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