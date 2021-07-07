TOSUNCUK'UN BULAŞIKÇILIK DÖNEMİNDEN İŞ ARKADAŞI MADDİ DURUMU ÇOK KÖTÜYDÜ - Son Dakika

KURUCUSU olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırıp, yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranırken Brezilya'da teslim olan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, 10 yıl önce bir eğlence mekanında bulaşıkçılık yaptığı ortaya çıktı. O dönem aynı iş yerinde birlikte çalışan Kemal Çetin, Aydın'ın maddi durumunun hiç iyi olmadığını ifade ederek, Biz de kendi aramızda ona destek olmak için bir miktar para toplayıp yardımcı olduk. Bir kiralık ev tuttuk dedi.

Kurucusu olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olmasının ardından Türkiye'ye getirildi. Mehmet Aydın'ın, Çiftlik Bank oyununu geliştirmeden Bursa'da bulaşıkçılık yaptığı eğlence mekanı görüntülendi. Burada yaklaşık 7 ay çalışan Aydın'ın o dönem içine kapanık biri olduğu fakat etrafına yazılımcı olmak ve bir oyun geliştirmek istediğini söylediği ortaya çıktı. Aydın'la birlikte çalışanlardan biri olan Kemal Çetin, Tosuncuk'un o yıllarını anlattı.

'ONU TANIYANLAR BU İŞİ TEK BAŞINA YAPTIĞINA İNANMIYOR'

Kemal Çetin, binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın birlikte çalıştıkları dönemde maddi durumunun hiç iyi olmadığını anlattı. O dönemlerde de Aydın'ın bilgisayar yazılımcılığı yaparak oyun geliştirmek istediğini belirten Çetin, Mehmet Aydın, 10 yıl önce bulaşıkhanede bulaşık yıkayan bir arkadaşımızdı. Sessiz sakin kimseyle konuşmayan biriydi. Maddi durumu hiç iyi değildi. Biz bunları bilmiyorduk ilk başta fakat daha sonra arkadaşlarımız bu arkadaşın yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti. Biz de kendi aramızda ona destek olmak için bir miktar para toplayıp yardımcı olduk. Daha sonra evle alakalı bir sıkıntısı olduğunu öğrendik. Bir kiralık ev tuttuk. Daha sonra yavaş yavaş 'Ben yazılım, bilgisayarla alakalı işler yapacağım' demeye başladı. Tabii doğal olarak biz de bu kadar içine kapanık, sessiz sakin birinin böyle bir şey yapabileceğine inanmadık. Zaten önceleri bahsettiği şey Çiftlik Bank değildi, bilgisayar yazılımcısı olacağım, bir oyun geliştireceğim falan diyordu. En son buradan ayrıldı gitti. Daha sonra Çiftlik Bank olarak baktık ki, 'Tosuncuk' olmuş, büyümüş, insanları bir şekilde dolandırıp mağdur etmiş. Bizimle çalışırken rap müziğe ilgisi vardı ama muhtemelen başaramadı ki Çiftlik Bank gibi bir organizasyona dahil oldu. Onu tanıyan arkadaşlarımızın hiçbiri bunu tek başına yaptığına ihtimal vermiyor dedi.