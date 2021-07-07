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'Tosuncuk'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

'Tosuncuk'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

07.07.2021 11:01
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BREZİLYA'da yetkili makamlara teslim olan ve Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

BREZİLYA'da yetkili makamlara teslim olan ve Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Aydın'ın ifadesinde mağdurların, mağduriyetini gidermek için teslim olduğunu söylediği öğrenildi.

Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve Türkiye'ye getirilmesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 4 günlük  gözaltı süresi verilen Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ifade vermesi yaklaşık 2 gün sürdü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Aydın'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı.

Mehmet Aydın'ın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda soruşturmayı yürüten savcıya ifade verme işlemleri ise devam ediyor.

YURT DIŞINDA BULUNDUĞU SÜREÇTE DE FİRMALAR AÇMIŞAydın'ın emniyetteki ifadesinde Çitlik Bank projesini öncelikli bir internet oyunu olarak tasarladığını söylediği, oyuna yüksek katılımcı şirket kurmaya karar verdiği, sistemi Kıbrıs'ta kurduğu şirket üzerinden yönetmeye başladığını söylediği öğrenildi. 'Çiftlik Bank Projesinde' zamanla şarküteri ve çiftlikler açtığını ve bazı kişilerin para istemesine üzerine eşiyle yurt dışına çıktığını ve geri gelmediğini kaydeden Mehmet Aydın'ın yurtdışında bulunduğu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtığını belirttiği kaydedildi.

SİSTEMİ ASLA DOLANDIRICILIK AMACIYLA KURMADIĞINI ÖNE SÜRDÜTürkiye'deki Çiftlik Bank işlerinin ise çalışanlarınca yürütüldüğünü öne süren Aydın'ın Çiftlik Bank sisteminde kimseye kesin kazanç vaadinde bulunmadığını, onlara sadece sistem herhangi bir şekilde kapanırsa sadece ana para iadesi garantisi verildiğini, oyuna üye olanların gerçek çiftliklerde payı olmadığının söylendiğini iddia etti.Ayrıca Aydın'ın ifadesinde binlerce üyenin de oyunda kazandığı paraları nakit olarak teslim aldığını, Çiftlik Bank'ın mucidi ve kurucusu olduğunu, bu sistemi asla dolandırıcılık amacıyla kurmadığını ve her zaman iyi niyetli davrandığını iddia ettiği kaydedildi.

SİSTEMDE GÖREV ALAN ŞAHISLARIN KÖTÜ NİYETLİ DAVRANDIĞINI İDDİA ETTİŞirketin kapandığı son ana kadar ana para iadesi yapmasının da iyi niyet göstergesi olduğunu öne süren Mehmet Aydın'ın sistemde görev alan kişilerin kötü niyetli davrandığını söyleyerek haksız menfaat temin ederek kendisini de zarara uğrattıklarını söylediği belirtildi.

MAĞDURİYETLERİ KARŞILAYACAĞIM İÇİN TESLİM OLMUŞAydın'ın tüm malvarlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istediğini, basından soruşturmayı takip ederken Çiftlik Bank mağdurlarının 64 milyon lira zarara uğradığının haber yapılması üzerine Türkiye'de kurulu Çiftlik Bank organizasyonundaki şirketlerin mal varlıklarının 200 milyon lira civarında olmasından ve bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine Brezilya'daki büyükelçiliğe giderek teslim olduğunu beyan ettiği bilgisi edinildi.


- İstanbul

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Tosuncuk'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika


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