Son Dakika Haberleri: Tosuncuk'un Köyüne Yaptırdığı Villa İlk Kez Görüntülendi

Tosuncuk'un Köyüne Yaptırdığı Villa İlk Kez Görüntülendi

1 saat önce

'Tosuncuk'un köyüne yaptırdığı villa ilk kez görüntülendi Kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak tanınan Çiftlikbank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Giresun'un Espiye ilçesi Aydınlar köyündeki villa görünümlü evinin dört bir yanına yerleştirdiği güvenlik kameraları dikkat çekiyorGİRESUN - Kamuoyunda...

'Tosuncuk'un köyüne yaptırdığı villa ilk kez görüntülendi
Kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak tanınan Çiftlikbank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Giresun'un Espiye ilçesi Aydınlar köyündeki villa görünümlü evinin dört bir yanına yerleştirdiği güvenlik kameraları dikkat çekiyor

GİRESUN - Kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak tanınan 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurtdışına kaçan Çiftlikbank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın 2 yıl önce memleketi Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Aydınlar Köyünde villa görünümlü bir ev yaptırdığı ancak bu evinde bir kez kalabildiği öğrenildi.
Köyüne giden yol üzerindeki evininin dört bir yanındaki güvenlik kameraları dikkat çekerken, Aydın'ın komşuları ise Mehmet Aydın ile ilgili konuşmaktan kaçındı. "Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın kendi köyünden hiç kimseye 'Çiftlik Bank'tan hayvan satamadığı da öğrenilirken, Aydınlar köylüleri köylerinin adının Tosuncuk ile anılmasından rahatsız olduğunu dile getirdiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:26 Kaynak: İHA

Aydınlar, Çiftlik Bank, Aydın, Genel
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