Tosuncuk'un Köyüne Yaptırdığı Villa İlk Kez Görüntülendi

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Sunucu Buket Aydın'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na Attığı Kahkaha Sosyal Medyada Gündem Oldu

Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu

15 Temmuz'da Eşi ve Oğlu Şehit Olan Nihal Olçok, İmamoğlu'na Teşekkür Etti