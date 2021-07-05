Tosuncuk'un neden polis sorgusunda olduğu anlaşıldı: Kapsamlı bir sorgu olacak

Mehmet Aydın hakkında açılan dava dışında, çok sayıda Çiftlik Bank mağdurunun şikayetleri nedeniyle yürütülen ve süren soruşturmalar için 4 günlük gözaltı süresi verildi.

SAVCILIK TALİMAT VERDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen bu soruşturmalar nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü'nde sorgulanması talimatı verildi.

KAPSAMLI SORGULANACAK

Sayıları yüzü geçen çok sayıda Çiftlik Bank mağduru ayrı ayrı suç duyurularında bulunmuş ve bu dosyaların bir kısmıyla ilgili soruşturmalar devam ediyordu. Aydın'ın soruşturmalar kapsamındaki suçlarla ilgili kapsamlı olarak sorgusu yapılacak.

MEHMET AYDIN HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Aydın, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2021, "Tehdit" suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2021, "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 6 Haziran 2018, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.