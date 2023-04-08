'Tosuncuk' Associate Osman Naim Kaya Extradited to Turkey - Son Dakika
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'Tosuncuk' Associate Osman Naim Kaya Extradited to Turkey

09.04.2023 00:55

Osman Naim Kaya, who is said to have monitored Mehmet Aydın's business in Uruguay, has been extradited to Turkey after the efforts of the Ministry of Justice. Kaya was taken to Istanbul Airport and then to the Istanbul Police Department for questioning.

ÇİFTLİKBANK davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, Uruguay'daki işlerini takip ettiği belirtilen Osman Naim Kaya, Adalet Bakanlığı'nın girişimlerinin ardından Türkiye'ye iade edildi. Kaya, İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Çiftlikbank davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, Uruguay'daki işlerini takip ettiği belirtilen Osman Naim Kaya, Adalet Bakanlığı'nın girişimlerinin ardından Türkiye'ye iade edildi. Kaya, tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. İstanbul Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçilen Kaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Kaya, burada yapılan işlemlerin ardından, Mali Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel 'Tosuncuk' Associate Osman Naim Kaya Extradited to Turkey - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Tosuncuk' Associate Osman Naim Kaya Extradited to Turkey - Son Dakika
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