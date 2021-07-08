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Tosuncuktan boşanan Sıla Aydın'dan şok açıklamalar - Son Dakika

Tosuncuktan boşanan Sıla Aydın'dan şok açıklamalar

08.07.2021 12:06
Tosuncuktan boşanan Sıla Aydın'dan şok açıklamalar, System.String[]

Gazeteci İsmail Saymaz, Mehmet Aydın'ın herkesin merak ettiği eski eşi Sıla Aydın (Soysal) ile ilgili kaleme aldığı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı. Sıla Aydın'ın 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ı, 22 Haziran'da gıyabında boşadığı öğrenildi. İşte detaylar...

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın 'Dolandırıcının karısı' başlıklı bugünkü yazısı şöyle:

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye geri dönmek için bir hukuk bürosu ile telefon trafiğine girdiği tarihte, 22 Haziran günü, Bursa 3. Aile Mahkemesi'nde üç yıldır süren boşanma davası karara bağlandı.

Tosuncuk'un eşi Sıla, 'Aydın' soyadından kurtuldu.

Artık Sıla Soysal'dı.

Tosuncuk'tan tanışmazdan önceki gibi…

SAADET ZİNCİRİ

Sıla, 1998'de Bursa'da doğdu.

Yedi yaş küçük olduğu Tosuncuk ile Mart 2017'de evlendi. Sıla, bir yıl önce bulaşıkçı olan Tosuncuk'un olağanüstü yükselişine tanıklık etti.

Bazı günler vardı ki banka hesaplarına 20 bin-30 bin TL para aktı.

Sıla, anlatıyor:

"Mehmet, parayı günü birlik harcıyordu. Hayvan alma amacı yoktu. Bursa köylerinde fason olarak sucuk, bal, peynir ve tereyağı yaptırdı. Çiftlik Bank üretimi diyerek, şarküterilerde sattı. Bu oyun, sisteme sonradan katılanın parasını önceden katılanlara verme şeklindeydi."

Tosuncuk bulaşıkçı olarak çalıştığı Barış Kafe'ye bir yıl sonra son model araçla geldi. Kafenin sahibinden 'Dora Gıda' adlı şirketi satın aldı. Başına, sektörde hiçbir deneyimi olmayan kayınpederi Hakan Soysal'ı geçirdi.

AİLE DEĞİL HAVALE

Tosuncuk, yalnızca yatırımcıları değil, eşi Sıla'yı da kandırmış ve aldatmıştı. Çünkü bu yuva banka havale işlemlerinden ibaretti.

Hiç ortak evleri olmadı.

Tosuncuk, nikahtan önce dayalı döşeli bir daireyi, düğünden sonra oturacakları ev diye Sıla'ya ve ailesine gösterdi. Halbuki bu, eşyalı şekilde kiralanmış bir evdi.

Gerçi ne önemi vardı?

Değil mi ki lise mezunu Sıla, kendisini servet deryasında yüzerken bulmuştu.

Sıla'nın bir koruması ve yardımcısı oldu.

Balayı için 16 Mayıs 2017'de Uruguay'a gittiler. Montevideo'de villada kaldılar. Kumar oynadılar.

Tosuncuk, dönüş için özel jet tuttu ve 162 bin dolar ödedi.

Sıla, uçakta sigara içsin diye fazladan 10 bin dolar daha verdi.

Eşine Ferrari araba ve jip armağan etti. Fakat gerçekte Sıla, araçların asıl sahibi değildi. Tosuncuk, Uruguay'da trafikte seyrederken görüntülendiği Ferrari'yi kendisi için satın almıştı.

Sıla'nın evlendikten sonra 7-8 limitsiz kredi kartı oldu.

Tosuncuk, 29 Eylül 2017'de eşine 140 bin TL, aynı yıl 12 Ekim'de 1.7 milyon TL yolladı. Bu parayla sözde villa alınacaktı. Çiftlik Bank'a kayyum atanınca paraya el konuldu.

Sıfır yatırım yapmasına rağmen Çiftlik Bank'tan 50 bin TL üzerinde para çeken 19 kişi arasında ilk sırada Sıla yer aldı.

Tek kalemde 248 bin TL çekti.

ELTİLER SANIK

Tosuncuk ile Sıla, 3 Ocak 2018 günü boşanmayı konuşmak üzere İstanbul'da buluştu.

Sıla, aldatıldığından kuşkulanıyordu.

Ki, haklıydı.

Tosuncuk'un Caroline Elizabeth adlı Uruguaylı bir sevgilisi vardı.

Tosuncuk, 24 Ocak 2018'de Türkiye'den ayrıldı.

2 ay sonra Çiftlik Bank'a kayyum atandı.

Tosuncuk ve ağabeyi Fatih, Latin Amerikalı güzellerle keyif çatarken, Sıla ve eltisi Havva iki buçuk ay tutuklu kaldı. İki kadın, 48 sanıklı Çiftlik Bank Davası'nda, örgüt üyeliği ve malvarlığını yurt dışına çıkarmaktan halen yargılanıyor.

50 BİN TL TAZMİNAT

Sıla, tahliye olunca Bursa 3. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı.

Dilekçesine göre Tosuncuk'tan küfür işitti.

Küçümsendi.

Defalarca aşağılandı.

Tosuncuk, eşine "Milyonluk takılar takıyorsun. Beş parasız aç günlerini ne çabuk unuttun. Sayemde lüks içinde yaşıyorsun. Bana katlanacaksın" dedi.

Boynundan tutup "Boynunu koparacağım. Hayatı zindan edeceğim" diye tehdit etti.

Sıla, dayaktan çekinip yurt dışına gitmek istemediğinde "Hepinizi öldüreceğim. Öldürmeye, seni göndermeyen annen ve babanla başlayacağım" dedi.

Sıla, psikolojik tedavi gördü.

"Dolandırıcının karısı şeklinde damgalandım" dedi.

Bursa 3. Aile Mahkemesi, 22 Haziran'da Tosuncuk ve Sıla'yı boşadı.

Tosuncuk'un, aldatmaktan ötürü eşine 50 bin TL tazminat…

10 bin TL toplu nafaka…

Dava boyunca her ay için biner TL ödemesi kararlaştırıldı.

SILA'YI SUÇLAMAK

Üç yıl önce aynı yatakta yan yana uyuyan Sıla ve Tosuncuk, şimdi yan yana hakim karşısına çıkacak.

Oysa bu genç kadın ışığın körelttiği bıldırcın misali ter dökmeden kazanılmış bir servetin cazibesine kapılmıştı. Limitsiz kredi kartları, Ferrariler, villalar, yatlar, kumar partileri ve milyonlarca TL'lik havaleler başını döndürdü, Sıla'nın.

Emeğin yerini köşe dönmenin, diplomanın yerini parti üyelik kartının, dayanışmanın yerini adam kayırmacılığın, toplumsal kurtuluşun yerini yırtmanın aldığı 'ak' Türkiye'de, 'dolandırıcının karısı'nı suçlamak en kolayı.

Sıla, mahkum edilirken…

Tosuncuk'un 1.5 yıl içinde 132.222 yurttaştan 1.139.972 TL toplamasına, 322 milyon TL'yi iç etmesine göz yuman, Çiftlik Bank'ın boşaltıldığı meydandayken hesapları bloke etmeyen ve yurt dışına çıkış yasağı koymayan görevliler aklanmış olacak.

Çiftlik Bank'ın reklamını yayınlayan kanalların sabah bültenlerinde kaynanalardan kurulu halk jürisi, müsrif gelin Sıla'yı dara çekecek.

Tosuncuk'u "Fatih İstanbul'un fethettiği yaştasın" diye öven yalaka artistler "Tam filmi çekilecek dram" diye sevinecek.

Yumurta tesisinde hatim indiren müftüler, cuma namazında minbere çıkıp 'dolandırıcının karısı'nın ibretlik hikayesinden söz ederek, helal kazanca dair vaaz verecek.

Kim bilir belki de…

Aralarında Çiftlikbank'a para kaptırmışların da olduğu cemaat vaazı huşu içinde dinleyecek.

Tosuncuktan boşanan Sıla Aydın'dan şok açıklamalar
Tosuncuktan boşanan Sıla Aydın'dan şok açıklamalar
Tosuncuktan boşanan Sıla Aydın'dan şok açıklamalar
Tosuncuktan boşanan Sıla Aydın'dan şok açıklamalar
Tosuncuktan boşanan Sıla Aydın'dan şok açıklamalar

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Tosuncuktan boşanan Sıla Aydın'dan şok açıklamalar - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • Zeynep Nursen: Böyle işler çeviriyorsan yanında güveneceğin bir kadını zor bulursun, simdi senin ipliğini pazara çıkarır bu kadın.. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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