Tosunu yiyen devasa ayı dronu görünce kaçtı! Renkli görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Tosunu yiyen devasa ayı dronu görünce kaçtı! Renkli görüntüler ortaya çıktı

07.07.2022 10:30

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde telef olan tosunun kokusunu alarak köye kadar inen ayıyı bölgede çekim yaparken fark eden Serhat Akman, ayıyı dron ile kovaladı. Drondan kaçan ayının mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu.

Güzyurdu köyünde, Kurban Bayramı'nda kesilmek için alınan bir tosun telef oldu. Köylüler telef olan tosunu kokmaması için köyün dışında bir bölgeye götürdü. Ölü hayvanın kokusunu alan yaban hayvanları da köye yakın bölgelere gelmeye başladı.

AYININ KAÇIŞ MÜCADELESİ

Yaz tatillerini geçirmek için Güzyurdu köyüne gelen Serhat Akman ise köyün yakınlarına kadar gelen ve telef olmuş tosunu yiyen ayıyı dron ile çekim yaparken fark etti. Köyün mahallelerine yakın bir noktaya inen, insanlara zarar verme ihtimali bulunan ayının görüntüsünü çeken Akman, hayvanın drondan korktuğunu fark ettikten sonra ayıyı dron ile kovalamaya başladı. Drondan kaçan ayının çetin mücadelesi ise renkli görüntüler oluşturdu.

"KAÇMAYA BAŞLADI, BEN DE KOVALADIM"

Dron ile çekim yaptığı sırada ayıyı fark ettiğini ve kaçan ayıyı kovaladığını söyleyen Serhat Akman, "Yaklaşık 1 hafta önce bir hayvanın telef olması sonucu, hayvan kokmasın diye köyün dışına çektiler. Ben de köyde dron ile çekim yaparken ayıya denk geldim. Daha sonra yanına yaklaştım, ayı kaçmaya başladı. Ben de ayıyı kovaladım" dedi.

İşte o ana ilişkin kareler;

Tosunu yiyen ayıyı dron ile kovaladı
Tosunu yiyen ayıyı dron ile kovaladı
Tosunu yiyen ayıyı dron ile kovaladı
Tosunu yiyen ayıyı dron ile kovaladı
YORUMLAR
500
Uzmanı uyardı: 'Kurban Bayramı'nda yağsız veya az yağlı etler tercih edilmeli' Uzmanı uyardı: 'Kurban Bayramı'nda yağsız veya az yağlı etler tercih edilmeli' Yıldırım'dan Kurban Bayramı kutlaması Yıldırım'dan Kurban Bayramı kutlaması
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tosunu yiyen devasa ayı dronu görünce kaçtı! Renkli görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:34 Kom'un önemli operasyonuyla suç örgütlerine silah satan kişiler tutuklandı!
10:34 Kadıköy'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Yürekleri ağza getiren kazada sarsılan araç duvara tosladı
10:30 Tosunu yiyen devasa ayı dronu görünce kaçtı! Renkli görüntüler ortaya çıktı
10:15 Fenerbahçe'den Edinson Cavani hamlesi! İstanbul'a geldi
10:06 Türkiye ile İsrail arasında tarihi anlaşma: 71 yıl sonra ilk kez ikili havayolu trafiği genişletilecek
10:05 Araç sahiplerini sevindiren haber! Bu gece yarısından itibaren motorine büyük indirim
10:01 Bakan Bozdağ'ın imzaladığı genelge başsavcılıklara gönderildi: Cezaevlerinde 11-15 Temmuz'da açık görüş yapılacak
09:58 Evlilik dışı çocuğu olan Dila Tarkan'ın eşi Dağhan Doğruer'in başı dertte! Çocuğunun annesinden nafaka davası
09:56 Kıskanç koca dehşeti! Önce rehin aldı sonra yakalandı, serbest kalınca eşinin masaj salonunu yaktı
09:30 Şenol Güneş kendisini şikeyle suçlayan Erman Toroğlu'nun daha az konuşmasını talep etmişti! Ağzına bant yapıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 10:45:30. #1.13#
SON DAKİKA: Tosunu yiyen devasa ayı dronu görünce kaçtı! Renkli görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement