Tosya 112 Acil Servisine ambulans törenle teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tosya 112 Acil Servisine ambulans törenle teslim edildi - Son Dakika

Tosya 112 Acil Servisine ambulans törenle teslim edildi

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 112 Acil Servis Hizmetlerine 1 adet ambulans törenle teslim edildi.

Tosya 112 Acil Servisine ambulans törenle teslim edildi, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 112 Acil Servis Hizmetlerine 1 adet ambulans törenle teslim edildi.


Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu'ya gönderilen 3 adet ambulanstan Tosya ilçesine tahsis edilen bir adet ambulans için Tosya 112 Acil Servisinde teslim töreni düzenlendi.


Törene AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Corcor ve teşkilat yöneticileri, Hastane Başhekimi Ahmet Karakuş ile 112 Acil servis çalışanları katıldı.


Ambulansın 112 Acil Servisine teslim edilmesinin ardından açıklama yapan AK Parti Tosya İlçe Başkanı Mustafa Corcor, "Vatandaşlarımıza kaliteli sağlık hizmetlerinin sunumuyla birlikte sağlık hizmetlerinde memnuniyetinin artığını görüyoruz. Tahsisi yapılan 1 adet ambulansımızı personelimize teslim ettik. Tosya'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sağlık Bakanlığımıza, Kastamonu Milletvekillerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakanlık'tan Atakan Kayalar'la ilgili açıklama geldi: Pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlandı
Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor Diyanet'ten İETT'deki 'öpüşme' tartışmasıyla ilgili açıklama: İyiliği emretmek farzdır Esed Rejimi'nin saldırısında şehit olan teğmenin son görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
14:00 Hadise.com'u almak için ablasına dava açan Hadise, kaybedince sinirlerine hakim olamadı
13:41 Devran İskender'den yeni klip!
13:41 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan flaş evlilik açıklaması
13:41 "Kitap 1820" filmi hikayesiyle derinden sarsacak
13:41 Sezen Aksu yeni şarkısıyla genç müzisyenlere yol gösterecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 15:01:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tosya 112 Acil Servisine ambulans törenle teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]