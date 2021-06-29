Tosya Adalet Sarayının yıl sonuna doğru bitmesi hedefleniyor

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya'da yapımı devam eden Adalet Sarayı inşaat alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya'da yapımı devam eden Adalet Sarayı inşaat alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yapım çalışmaları devam eden Tosya Adalet Sarayı inşaat sahasında incelemelerde bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yüklenici firmadan çalışmalar hakkında bilgi aldı. 5 bin 345 metrekare arazi üzerine toplam 4 bin 842 metrekare kapalı alan olarak inşa edilen Adalet Sarayı, bodrum, zemin ve 2 normal kattan oluşacak. Binada 1 Cumhuriyet Başsavcısı, 2 savcı odası ile 5 hakim odası olmak üzere toplam 8 hakim savcı odası bulunacak. Binada 2 Ceza, 2 Hukuk, 1 adet rezerv mahkeme ile İcra Müdürlüğü de yer alacak. İnşaat sahasındaki incelemelerinin ardından değerlendirmede bulunan Kaymakam Pişkin, "Hızlı bir şekilde ilerleyen Adalet Sarayımızın yıl sonuna doğru bitirilmesi planlanıyor" dedi. - KASTAMONU

Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı

Adalar için elektrikli araç ihalesine katılım olmadı, İBB ileri bir tarihe erteledi

Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor

İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı

Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz

Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti!

23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu