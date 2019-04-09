Tosya Belediye Başkan Yardımcılığına Mustafa Mola Getirildi

Tosya Belediye Başkan Yardımcılığına, belediye meclis üyesi Mustafa Mola getirildi.

Tosya Belediye Başkan Yardımcılığına, belediye meclis üyesi Mustafa Mola getirildi.



Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, yaptığı yazılı açıklamada, Belediye Başkan Yardımcılığına Mustafa Mola'nın getirildiğini belirtti.



Kavaklıgil, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Daha öncesinden de belediye başkan yardımcılığı görevini yürütmüş olan Mustafa Mola, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi gereği yapılan görevlendirmeyle 10 Nisan Çarşamba günü yeni görevine başlayacak. Yeni görevinde Başkan Yardımcısı Mola'ya başarılar dilerken, önümüzdeki süreçte ilçemiz için oldukça verimli çalışmalara imza atacağımıza inanıyoruz."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor

IMF: Türkiye 2019'da Yüzde 2,5 Küçülür, 2020'de Yüzde 2,5 Büyür

Son Dakika! Tarım İşçilerini Taşıyan Otobüs Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var

Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu Sahte Seçmen İddialarıyla İlgili Konuştu: Hile, Suistimal ve Yolsuzluk Var