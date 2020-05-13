Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, çalışmaları denetledi - Son Dakika

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, çalışmaları denetledi.

Kavaklıgil, çalışmalarla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde fiziki özelliğini yitirmiş bordürlerin yenilendiğini söyledi.

Aynı bölgede bodur süs bitkileri ile yeniden peyzaj çalışmaları da yapılacağını belirten Kavaklıgil, "Şehir giriş ve çıkışlarının ilçemize yakışır bir hal almasını istiyoruz, Atatürk Caddesi'nde yapılacak bordür ve peyzaj çalışmaları ile tam bir bütünlük sağlanmış olacak. Bölgenin özellikle yeşil bitki örtüsünün fazla olması da inşallah kısa sürede tamamlayacağımız çalışmalarla birlikte bizlere adete görsel şölen sunacak." dedi.