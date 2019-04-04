Son Dakika Haberleri: Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, Görevine Başladı

Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, Görevine Başladı

20 dakika önce

MHP'den Tosya Belediye Başkanı seçilen Volkan Kavaklıgil, görevi Kazım Şahin'den devraldı.

Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, Görevine Başladı, System.String[]
MHP'den Tosya Belediye Başkanı seçilen Volkan Kavaklıgil, görevi Kazım Şahin'den devraldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tosya Belediye Başkanı seçilen Kavaklıgil, düzenlenen törenle görevi, 10 yıldır Tosya Belediye Başkanlığını yürüten Kazım Şahin'den devraldı.

Kavaklıgil, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, siyasi anlayışları gereği ötekileştirmeden, kirletmeden, karalamadan, kırmadan ve yıpratmadan bir yol haritası çizerek 90 günlük süreci icra ettiklerini söyledi.

Tosyalıların evladına, oğluna, torununa sahip çıktığını belirten Kavaklıgil, şöyle konuştu:


"Rabbim hepinizden ayrı ayrı razı olsun. Bu bir bayrak yarışı. Bugün bize nasip oldu. Rabbim memlekete hizmet etmeyi bizlere nasip eyledi. Bugün mazbatasını aldığımız ve yönetmeye çalışacağımız memleketimizi, hep birlikte bize oy veren vermeyen 40 bin nüfuslu ilçemizin insanlarıyla birlikte yöneteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bizlere destek veren herkesten Allah razı olsun."

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın da Kavaklıgil'in ilçede önemli hizmetlere imza atacağını söyledi.

MHP Tosya İlçe Başkanı Mustafa Dündar Özurgancı ise partilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Kesilen kurbanın ardından dua edilmesiyle tören sona erdi.

Törenin ardından başkanlık makamında Kavaklıgil ile Şahin arasında devir teslim gerçekleştirildi.

Programa Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Tarık Ziya Çağılcı ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:56 Kaynak: AA

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