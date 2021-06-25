Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, İpek Yolu Fuarı'nı düzenleyeceklerini açıkladı - Son Dakika

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İpek Yolu Fuarı'nı düzenleyeceklerini bildirdi.

Kavaklıgil, D-100 kara yolu kenarında düzenlediği basın toplantısında, yıllardır Tosya'nın özlemi olan ve hasret duyduğu bir düşünceyi hayata geçirmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Bulundukları alan üzerinde 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde 1. İpek Yolu Fuarı düzenleyeceklerini belirten Kavaklıgil, "Sadece Tosya'mıza özgü el işinden, meyve ve sebzeden, ağaç sanayisinden metal sanayisine kadar bütün özelliklerimizi bir arada barındıracak ve pazar oluşturabileceğimiz bir alanda Allah nasip ederse 15 günlük süreyi geçirmeyi planlıyoruz. Bu bölgeyi tercih etme sebeplerimizden biri, hem İstanbul istikametinden Samsun yönüne giden vatandaşlarımızın hem Samsun'dan İstanbul yönüne giden vatandaşlarımızın rahatlıkla giriş çıkış yapabileceği bir alan olmasıdır. Yöresel ürünlerimizin yıllarca tanıtılacağı bir alan üzerinde de çalışmamız devam ediyor." dedi.

Toplantıya Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola ve birim amirleri de katıldı.