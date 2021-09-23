Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, taşkın koruma çalışmalarını anlattı - Son Dakika

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçe merkezinde yapılacak taşkın koruma çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kavaklıgil, Beşevler Mahallesi'ndeki çalışma alanında düzenlediği basın toplantısında, Tosya'nın şehir estetiğine ve sel felaketiyle mücadelesine ciddi anlamda destek verecek bir çalışmanın müjdesini vermek için toplandıklarını söyledi.

Yaklaşık 4,5 kilometreden oluşan, şehir merkezinin ortasından geçen çayda taşkın korumanın bakım, onarım ve eksikliklerinin tamamlanması için yapılan ihalenin teslimatının gerçekleştiğini belirten Kavaklıgil, yüklenici firmanın çayın ıslahı için çalışmalara başladığını dile getirdi.

İhalenin gerçekleşmesinde ve işin yapılmasında büyük emek sahibi DSİ Bölge Müdürü ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Kavaklıgil "Yaklaşık bir yıldır mücadele ettiğimiz, kendisiyle istişarelerde bulunduğumuz bu çalışmanın bugün meyvesini almanın mutluluğu içindeyiz. DSİ bünyesinde yapılacak çalışmanın şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.