Son Dakika Haberleri: Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, öğrencilerle bir araya geldi
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Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, öğrencilerle bir araya geldi

1 saat önce

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil öğrencileri ziyaret ederek kayıt ve yurt durumları hakkında bilgi aldı.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, öğrencilerle bir araya geldi, System.String[]

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil öğrencileri ziyaret ederek kayıt ve yurt durumları hakkında bilgi aldı.


Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret eden Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, öğrencilerle bir araya geldi. Gençlerle bir süre sohbet eden Başkan Kavaklıgil, okul kaydı ve yurt durumları ile ilgili bilgi alarak hayırlı olsun dileklerini iletti. Tosya'da imkanların iyi durumda olduğunun altını çizen Başkan Kavaklıgil, "ilçemiz öğrenciler için iyi bir konumda. Okulun hemen yanından D-100 Karayolu geçiyor. İstenilen yere 24 saat ulaşım var. Başkente 250 km mesafede İstanbul'a her saat ulaşım var. İl merkezine ise 1 saatlik mesafede bulunan ilçemizde KYK yurdu için çalışmalar devam ediyor. Yurt olarak apartlar ve Türkiye Diyanet Vakfı Yurdu var. Öğrencilerimiz kalacak yer sorunu yaşamıyor. Sosyal imkanlar için de çalışmalarımız devam ediyor. Rutin belediyecilik yanında sosyal belediyecilik anlayışıyla öğrencilerimize yönelik sosyal aktiveler planlıyoruz. Öğrencilerimiz okul dışında sosyal aktivitelere katılabilecek ve eğlenceli vakit geçirebilecek" dedi.


Başkan Kavaklıgil ziyarette kayıt ve yönlendirme için bekleyen yurt ve apart yöneticilerinden öğrencilere sağlanan imkanlar hakkında bilgi aldı. - KASTAMONU

Kastamonu Üniversitesi, Volkan Kavaklıgil, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:05 Kaynak: İHA
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