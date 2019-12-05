Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, amatör ligde futbol oynayacak

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil (29), birinci amatör ligde mücadele eden Tosya spor ile transfer anlaşması yaptı.

Uzun süre amatör ligde futbol oynayan Kavaklıgil, bu yıl yapılan mahalli idareler seçimlerinde Tosya Belediye Başkanı seçildi.

Futbola olan sevgisi bitmeyen Kavaklıgil, transfer anlaşması yaptığı Tosyaspor formasıyla Kastamonu Birinci Amatör Ligi'nde ter dökecek.

Kulüp Başkanı Cengiz Kasap ile Kavaklıgil arasında Tosya Belediye Başkanlığı makamında transfer sözleşmesi imzalandı.

Başkan Kavaklıgil imza töreninin ardından yaptığı konuşmada, amacının gençlere sporu sevdirmek olduğunu söyledi.

Vatandaşların teveccühü ile belediye başkanı seçildiğini anlatan Kavaklıgil, "Vatandaşlarımızın teveccühü ile şehri yönetmek nasip oldu ve yaşımızın da 29 olması münasebetiyle Kastamonu 1. Amatör Ligi'nde mücadele eden Tosyaspor Kulübümüz ile sözleşme imzaladık." dedi.

Tosyalıları maça davet eden Kavaklıgil, "Gençlerimizi güzel ahlaklı, çevik bir şekilde yetiştirme gayreti olan spor kulübümüzle birlikte inşallah Tosya'yı da en iyi şekilde temsil edeceğimiz kanaatindeyim." diye konuştu.

Hangi kanatta oynayacağı yönündeki bir soruyu yanıtlayan Kavaklıgil, "Ben artık joker futbolcuyum, teknik direktörümüz hangi mevkide görev verirse orada oynarım." ifadelerini kullandı.

Kavaklıgil, pazar günü Seydilerspor ile oynanacak müsabakaya tüm sporseverleri davet etti.