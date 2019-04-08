Tosya Belediye Meclisi, Başkan Kavaklıgil Başkanlığında Toplandı

Tosya Belediye Meclisi, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil başkanlığında toplandı.

Tosya Belediye Meclisi, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil başkanlığında toplandı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan meclis toplantısında yeni meclis üyelerine ve Tosya halkına hitaben yaptığı açılış konuşmasında Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, birlik, beraberlik, huzur ve güven ortamında şeffaf bir belediyecilik anlayışı içinde çalışacaklarına dikkat çekti. Bir önceki meclis toplantı tutanağı oy birliği ile kabul edilirken gündem maddeleri ve gelen evraklar oy birliği ile kabul edildi. Bir önceki dönem de meclis üyeliği yapan Hasan Atıcı tarafından gelir gider hesaplarına ilişkin denetim raporu okunurken Meclis 1. Başkan Vekili Tekin Süzük, 2. Başkan Vekili Rahman Çalıkuşugil olarak belirlendi.



Katip üyeleri ise asil üyeliğe Rahman Çalıkuşugil, Sefa Abayın, yedek üyeliğe ise Ahmet Büyükacar, Ahmet Özelmacı seçilirken Encümen Üyeleri de oy birliği ile Mustafa Mola ve Hasan Atıcı olarak kabul edildi. Belirlenen süre ile Tosya Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonuna Nafiz Tekeli, Ahmet Büyükacar, Hasan Atıcı, İsmail Yavuz, Ceylan Aslan, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna ise Mustafa Mola, İsmail Ölmez, Sefa Abayın, Orhan Cığa ve Fatih Doğramacı seçildi. Belediye Başkanı tarafından doğal üyeliği yapılan Tarihi Kentler Birliği'ne asil Ahmet Özelmacı yedek üye ise Rahman Çalıkuşugil seçildi. Kastamonu Mahalli İdareler Birliği'nde görev yapmak üzere doğal üyelik yine Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil tarafından yapılacağı ifade edilirken, Tekin Süzük ve Fatih Doğramacı asil, İsmail Ölmez ise yedek üye olarak seçildi.



Yeni dönemin ilk meclis toplantısında geçtiğimiz döneme ait faaliyet raporu da okunarak onaylanırken sendikalarla sözleşme yapmak üzere Başkan Kavaklıgil'e yetki verildi. - KASTAMONU

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