Tosya Belediyesi gece kar mesaisi yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tosya Belediyesi gece kar mesaisi yaptı - Son Dakika

Tosya Belediyesi gece kar mesaisi yaptı

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde akşam saatlerinden etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri gece kar mesaisi yaptı.

Tosya Belediyesi gece kar mesaisi yaptı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde akşam saatlerinden etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri gece kar mesaisi yaptı.


Yurdu etkisi altına alan kar yağışı öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde görülmeye başlarken ilerleyen saatlerde de Tosya şehir merkezinde de kendisini göstermeye başladı. Akşam saatlerinde ise etkisini iyice artırarak şehri beyaza bürüyen kar yağışı nedeniyle Tosya Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti.


Gece saatlerinde devam eden kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için belediye ekipleri karla mücadele mesaisine başladı.


Devam eden kar yağışına rağmen sürücülerin gece olumsuz etkilenmemesi, trafikte aksamalar yaşanmaması ve gün başladığında hayatın olumsuz etkilenmemesi için belediye ekipleri cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yaptı.


Gece mesai yapan kar ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, yollarda tuzlama yaparak trafiğin normal seyirde devam etmesi için çalıştıklarına dikkat çekti. Karla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Volkan Kavaklıgil; "Fen İşleri Müdürlüğümüz ilçemizde kar yağışının başlamasıyla birlikte ana arterler ve ara sokaklarda ulaşımın olumsuz yönde etkilenmemesi için tuzlama çalışmaları yapıyor. Şehrimizin ulaşımında kar engeli olmaması ve trafiğin aksamaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU

Volkan Kavaklıgil, Kastamonu, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler
İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek

Son Dakika Haberleri
15:27 Antalya'da, 26 bin kutu veteriner ürününe el koyuldu - Son Dakika
15:26 Bağırsağını tıkayan hurma çekirdekleri çıkarıldı - Son Dakika
15:26 Valilik: (Beyazıt'taki öğrenci eylemine müdahale) Bir polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma... - Son Dakika
15:22 24 saat açık kütüphanede öğrencilere çorba ikramı - Son Dakika
15:22 Tarsus'ta sel suları şelaleye döndü - Son Dakika
14:19 Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Son Dakika
14:18 Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 15:32:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tosya Belediyesi gece kar mesaisi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]