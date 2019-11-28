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Tosya Belediyesi imar yollarını açıyor

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde belediye mücavir alan sınırları için imar yolu çalışmaları başladı.

Tosya Belediyesi imar yollarını açıyor, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde belediye mücavir alan sınırları için imar yolu çalışmaları başladı.


Şehir merkezinde cadde ve sokaklarda sıcak asfalt ve revize çalışmalarına hız veren Tosya Belediyesi, imar yolları çalışmalarına da başladı. Belediye mücavir alan sınırları içinde hizmetlerini aralıksız sürdüren ekipler, imar yollarında da çalışmalara start verdi. Daha önceden imara açılan ve yapılaşma olmayan alanlarda açılmayan imar yolları yada kullanılamaz durumda olan imar yollarında çalışma başlatan belediye ekipleri şehir çevresi ile bağ yollarında yoğun çalışma yürütüyor.


İş makineleriyle imar alanlarını ulaşıma açan ekipler yapılaşmanın başladığı alanlara ağırlık vererek açılan yolları iş makineleriyle sıkıştırarak kumlama yapıyor.


Belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, çalışmalar hakkında bilgi alarak ilçeye verilen hizmetlerin sürekli kontrolünü sağlıyor.


Başkan Kavaklıgil sahada yaptığı incelemenin ardından yaptığı açıklamada hizmetlerin aralıksız sürdüğüne dikkat çekerek, "İlçemiz mücavir alan sınırları içinde yer alan imar yollarını ulaşıma açıyoruz. Yapılan son çalışma ile birlikte 6 yeni imar yolu daha ulaşıma açarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk" diye konuştu. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:35 Kaynak: İHA
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