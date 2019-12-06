Son Dakika Haberleri: Tosya Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Güncel Tosya Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Tosya Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

7 saat önce

Soğuk havaların başlamasıyla birlikte Tosya Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı.

Tosya Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Soğuk havaların başlamasıyla birlikte Tosya Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı.


İlçede ağır geçen kış koşulları nedeniyle hizmetlerin devam etmesi ve ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı Tosya Belediyesi ekipleri kış hazırlıklarına başladı. İlk olarak iş makinelerinin kışlık bakımlarını yapan ekipler çalışmalarda kullanılacak olan ekipmanlarını da tamamladı. Belediye ekiplerinin kış mevsimi öncesi ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzlukları engellemek amacıyla tuzlama ve kar kürüme ekipmanı hazırlıklarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, "ilçemizde ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara engel olmak ve hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamasını önlemek amacıyla kış mevsiminde ulaşımda kar engelini kısa sürede ortadan kaldırmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Belediye olarak kış mevsimine hazırız. Yar yağışıyla birlikte teyakkuzda olacağız ve ulaşımda aksama olmaması bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz" diye konuştu. - KASTAMONU

Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Marmara ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak uyarısı
Son dakika: Ağrı ve Bingöl'de peş peşe iki deprem meydana geldi Türkiye'nin insani yardım için istediği 5. sınır kapısı talebine ABD'den destek geldi 'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 20:20:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tosya Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]