Tosya Belediyesi, kış hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tosya Belediyesi, kış hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Tosya Belediyesi, kış hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Tosya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından koordine edilen çalışmalar kapsamında ilçede olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı 7/24 görev yapacak olan ekipler ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için çalışacak.

Tosya Belediyesi, kış hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Tosya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından koordine edilen çalışmalar kapsamında ilçede olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı 7/24 görev yapacak olan ekipler ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için çalışacak.


Tosya'da beklenen kar yağışı için Tosya Belediyesi'nin hazır olduğunu ifade eden Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, buzlanmaya karşı gerekli malzeme stokunun da hazır olduğunu dile getirdi.


Başkan Kavaklıgil, "Kış aylarında karla mücadele programımızı Samsun Bölge Tahmin Uyarı Merkezi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre düzenliyoruz. Muhtemel bir kar yağışında tam donanımlı ekip ve araçlarımızla sahada olacağız. Vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi, kışı rahat ve konforlu geçirmesi için özellikle kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını rica ediyorum. Değerli hemşehrilerimiz olumsuz herhangi bir durumla karşılaşırsa 0366 313 1009 numaralı hattan Tosya Belediyesi'ne ulaşabilecek ve sorunlar hızlıca halledilecektir" dedi.


Başkan Kavaklıgil, kış hazırlıkları kapsamında 6 araç ve 25 personelle olası bir kar yağışına karşı hazır beklediklerini kaydetti. - KASTAMONU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:05 Kaynak: İHA
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