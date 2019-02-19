Son Dakika Haberleri: Tosya Belediyesi'ne 3 Araç Hibe Edildi

Tosya Belediyesi'ne 3 Araç Hibe Edildi

46 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Tosya Belediyesi'ne 3 iş makinesi hibe edildi.

Tosya Belediyesi'ne 3 Araç Hibe Edildi, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Tosya Belediyesi'ne 3 iş makinesi hibe edildi.

Tosya Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden hibe edilen 3 yeni aracını teslim aldı. Kış aylarında yol açıcı ve solüsyon dökücü 2 araç ile bir kamyon teslim alınarak bakım yapılmak üzere Tosya Belediyesi araç tamir ve bakım merkezine getirildi. Yeni gelen araçları yerinde inceleyen Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, araçların belediyenin gücüne güç katacağını söyledi. Şahin, "Özellikle kış aylarında yol açıcı ve solüsyon dökücü olarak kullanılacak iki aracımız olumsuz hava koşullarında ve kar yağışının yoğunlaştığı zamanlarda ulaşıma önemli ölçüde katkı sağlayacak. Bununla birlikte revizyonu yapılacak olan kamyonu ise lojistik tesislerimiz bünyesinde kullanmayı düşünüyoruz. Üç yeni aracımızın hibe edilmesinde emeği geçen tüm yetkililerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:38 Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tosya, Güncel
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