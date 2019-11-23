Tosya Belediyesi park alanlarını temizliyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde park alanlarında temizlik ve tesviye çalışmaları yapılıyor.



Park ve bahçelerin düzenleme ve temizliğine önem ve Tosya Belediyesi ekipleri mahallelerde bulunan park ve bahçelerin temizlik ve düzenlenmesinde yoğun çalışma yürütüyor. Çalışmalarına devam eden ekipler son olarak ilçenin Yunus Emre Mahallesinde imar planında park alanı olarak ayrılan alanda çalışmalara başladı. Park alanı için ayrılan alanda tesviye çalışmaları yapan ekipler alanın düzenleme çalışmalarına devam ediyor.



Tesviye yapılan park yeri alanında önce temizlik yapıldı, sonrasında ise park alanı olarak belirlenen alanda kumlama çalışmaları başlatıldı. Alanı kumla kaplayan ekipler saha sonra iş makineleri ile sıkıştırma yaparak alanın park için uygun hale gelmesi için çalışıyor. Kumlama çalışmalarının tamamlanıp alanın uygun hale getirilmesiyle çocuklar için oyun alanları kurulacak ve büyükler içinde oturmak için banklar konulacak.



Her mahallede oyun parkları yapmayı planladıklarını belirten Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, oyun parkı olmayan mahallelerde oyun parkı yapacaklarını ve mevcut park alanlarında da temizlik yaptıklarını söyledi. - KASTAMONU