Son Dakika Haberleri: Tosya Belediyesi revize çalışmalarına hız verdi
Son Dakika Güncel Tosya Belediyesi revize çalışmalarına hız verdi - Son Dakika

Tosya Belediyesi revize çalışmalarına hız verdi

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bozulan deforme olan yollar ve yaya kaldırımlarında revize çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Tosya Belediyesi revize çalışmalarına hız verdi, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bozulan deforme olan yollar ve yaya kaldırımlarında revize çalışmaları aralıksız devam ediyor.


İlçenin ana cadde ve sokaklarında bulunan yaya kaldırımlarını yenileme çalışmasına devam eden Tosya Belediyesi ekipleri aynı zamanda bozulan yollarda da revize çalışmaları yapıyor.


Kış mevsimi öncesi revize çalışmalarına hız veren ekipler ana cadde üzerindeki yaya kaldırımlarını yeniliyor. Deforme olan kaldırımları iş makineleri ile kaldıran ekipler hızlı bir şekilde yeniliyor. Tosya Belediyesi tesislerinde üretilen parkelerle birlikte kaldırım yenileme çalışmalarında yine belediyenin üretim tesislerinde üretilen bordürler kullanılıyor.


Ekiplerin revize çalışmalarına devam ettiği bir diğer alan ise yollar. Bozulan ve tahrip olan yolları iş makineleri ile kesen ekipler beton bloklarla yeniliyor. Yollarda oluşan küçük çukurlarda ise rotmiks kullanılarak yama yapılıyor ve iş makineleriyle sıkıştırılıyor.


Kış mevsimi öncesi yol ve yaya kaldırımı revizesinde yoğun çalışma yürüten ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, revize çalışmalarını kış öncesi bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.


İlçe merkezinde bozulan ve deforme olan yol ve kaldırımlarının tamamında yenileme çalışması yaptıklarını belirterek, acil olan bölgelere önceli verdiklerini kaydetti. Kış önce acil bölgelerdeki revize çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Kavaklıgil, hava şartlarına göre diğer bölgeler de çalışma yapacaklarını söyledi. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır İstanbul'da yarın yapılacak 'Tarihi Yarımada Koşusu' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" diyen Erdoğan'a yanıt: Seninle her ortamda tartışmaya hazırım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 19:37:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tosya Belediyesi revize çalışmalarına hız verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]