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Tosya Belediyesi, Seydiler'e cenaze aracı hibe etti

6 saat önce

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'in imzasıyla Seydiler Belediyesine yol süpürge arabası ve morglu cenaze yıkama aracı hibe edildi.

Tosya Belediyesi, Seydiler'e cenaze aracı hibe etti, System.String[]

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'in imzasıyla Seydiler Belediyesine yol süpürge arabası ve morglu cenaze yıkama aracı hibe edildi.


Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, ilçede bir süredir ihtiyaç haline gelen yol süpürge arabası ve morglu cenaze yıkama aracı için Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ile görüştü. Seydiler Belediyesinin talebini yerinde bulan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Seydiler Belediyesi emrinde kullanılmak üzere yol süpürge arabası ve morglu cenaze yıkama aracı hibe etti. Araçlar Seydiler Belediyesine gönderilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.


Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, "Tosya Belediye Başkanı Sayın Volkan Kavaklıgil, Belediyemize ihtiyaç olan yol süpürge arabası ve morglu cenaze yıkama aracı hibe ederek kardeşliğin ve paylaşmanın örneğini göstermiştir. Kendilerine ve belediyesine ilçemiz adına sonsuz teşekkür ederim" dedi. - KASTAMONU

Volkan Kavaklıgil, Seydiler, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:24 Kaynak: İHA
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