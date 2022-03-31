Tosya Belediyesi sokak sağlıklaştırma projesini uygulayacak - Son Dakika
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Tosya Belediyesi sokak sağlıklaştırma projesini uygulayacak

31.03.2022 09:32
Tosya Belediyesi sokak sağlıklaştırma projesini uygulayacak

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, sokak sağlıklaştırma projesini hayata geçirdiklerini açıkladı.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, sokak sağlıklaştırma projesini hayata geçirdiklerini açıkladı.

Kavaklıgil, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında ilçenin Arpa Pazarı, Rıhtım Boyu Caddesi ve Kasap Hali Sokak'ta çalışma gerçekleştireceklerini belirtti.

Projelendirme ve ön hazırlık aşamalarını hızlıca tamamlayarak iş yerlerinin ticari faaliyetlerinin artması amacıyla çalışmalarına başladıklarını anlatan Kavaklıgil, "Ekiplerimiz ilk önce çatı, baca ve yağmur oluğu tamirlerini gerçekleştirecek. Ardından ilçenin tarihi dokusuna uygun şekilde dış cephe ve tek tip tabela sistemi ile bölgenin tamamen çehresini değiştirecek çalışma, Tosya ölçeğinde bir ilke de imza atacak. Projenin tamamlanmasıyla ortaya son derece estetik bir doku çıkacak." ifadesini kullandı.

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Arpa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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